【日盛投顧】價跌量縮，持續整理

◆盤勢分析

1. 雖週一道瓊、標普再創收盤新高，但週二台股以下跌 17.15 點的 16,841.62 點開出後，在 2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱、2308 台達電、3034 聯詠等權重股，與玻陶、鋼鐵、造紙等類股走弱下，指數持續震盪走低，終場仍以下跌 197.41 點的 16,661.36 點作收，成交金額為 2,983.94 億元。三大法人合計賣超 134.25 億元：外資賣超 88.02 億元、投信買超 11.92 億元、自營商賣超 58.16 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，持續整理。

(2) 均線：近期指數沿 5 日線向下修正，未突破 5 日線前將持續整理。

(3) 技術指標：8/10 KD 出現死亡交叉，週二 KD 持續下修，在未出現黃金交叉前，將持續整理。

3. 櫃買指數: 開低震盪走低，下跌 1.91%，收在 201.06 點，持續沿 5 日線拉回，未突破 5 日線前將持續整理。

4. 觀盤重點：近期台股沿 5 日線向下修正，週二站不回 7/28 的低點 16893.70 點，線型較預期弱勢，加上成交量持續萎縮，因此現階段操作宜慎，僅可擇優擇強短線因應，待出現反彈訊號再擇機加碼為宜。

金融、生技、NB、食品等族群走強

1. 金融股: 15 家上市櫃金控，前 7 月累計獲利達新台幣 3999.32 億元，已經超過去年全年的 3790 億元；週二如: 2809 京城銀、2890 永豐金、2886 兆豐金、2884 玉山金、2891 中信金、2882 國泰金等均逆勢上漲相對抗跌。

2. 生技股: 在收治新冠中症患者的二期人體臨床試驗完成收案，加上開發中治療髓母細胞瘤 (腦瘤) 新藥獲美國 FDA 審查通知授與新藥「快速審查認定」，有利加速申請美國藥證激勵，6492 生華科週二拉上漲停；6547 高端疫苗向巴拉圭衛福部申請「高端新冠肺炎疫苗」之 EUA，加上週一開放國內預約，週二續漲 8.1%。

3.NB: 雖下半年因 Chromebook 訂單趨緩，導致第三季 NB 整體出貨量不如預期，但下半年也是商用筆電出貨旺季，加上伺服器需求強勁，營收仍可望持續成長；週三包括 2353 宏碁、2324 仁寶、2357 華碩、2382 廣達等均逆勢上漲。

4. 食品: 農曆 7 月的中元節與農曆 8 月的中秋節都是食品內需股的旺季，尤其中元普度對休閒食品業者來說，更是一年當中營收進補的「必爭之季」，週二包括 1231 聯華食、1210 大成、1215 卜蜂等均逆勢上漲。