〈台股盤前〉台指期今結算 量能急凍不利大盤止跌

台股昨 (17) 日在無主流族群領軍下，量能急凍，多頭人氣潰散，電子、傳產全數走跌，拖累大盤日 K 連九黑，成交量僅達 2955.57 億元，為今年成交量第八低，美股四大指數、台指期夜盤也全面走跌，加上台指期今 (18) 日盤後將結算，恐不利大盤止跌。

美股四大指數 17 日全數修正拉回，道瓊下漲 282.12 點或 0.79%，收在 35343.28 點，標普 500 指數指數下跌 31.63 點或 0.71%，收 4448.08 點，那斯達克下跌 137.58 點或 0.93%，收 14656.18 點，費城半導體指數也以下跌 65.8 點或 1.98% 作收，收在 3256.8 點。

盤面焦點方面，群聯、旺宏董座同聲看旺明年 Flash 需求持續成長，旺宏董事長吳敏求指出，外資不能因為對 DRAM 有不同看法，就把所有人打進去亂砍目標價，他並抨擊該外資報告完全沒有知識，不認同這種炒股行為，群聯董座潘健成也表示，記憶體市場受影響的是 DRAM 應用，仍看好明年 Flash 需求將成長。

英特爾宣布推出新一代高效能圖形品牌 Intel Arc，強攻 GPU 市場，市場傳出，英特爾新款 GPU 將採用台積電 6 奈米製程生產，雙方進一步合作，也有助台積電增添營運動能，同時凸顯英特爾正積極回歸 GPU 市場，搶奪市占。

無塵室設備龍頭漢唐昨進行董事改選，由已故董座遺孀李惠文為首的市場派拿下 5 席董事，確定拿下經營權，李惠文也如外界預期出任董座一職，展望未來，即將退休的現任董座陳朝水表示，訂單已看到未來 2-3 年，雖然新經營團隊會有一段磨合期，但目前看起來不會有問題。

另一方面，台股量能持續萎縮，國發會昨也邀集財政部與金管會，就當沖降稅是否繼續延長，進行協商討論，據了解，財金部會目前傾向當沖降稅今年底落日後，可望再延長一段時間有初步共識，至於到底還要延長多久、稅率是否維持現狀則尚無共識。