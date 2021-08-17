生華科腦瘤新藥獲FDA快速審查認定 有助縮短取得藥證時程

生華科 (6492-TW) 今 (17) 日公告，治療髓母細胞瘤 (腦瘤) 新藥 Silmitasertib，通過美國 FDA 快速審查認定(Fast Track Designation)，有助加快新藥藥證審查。

生華科指出，新藥取得快速審查認定後可取得多項協助，在執行臨床試驗期間，透過書面或面對面會議密切諮詢，不限於臨床設計、藥物開發計畫以及確保適當資料蒐集等，以及新藥有資格申請加速核准和優先審查。

此外，新藥在執行人體試驗同時，可先行提交新藥查驗登記所需的相關文件，以縮短完成三期試驗後，申請藥證時審查的時程，加速審查期程。

生華科表示，Silmitasertib 進行中的髓母細胞瘤一、二期人體臨床試驗，是由美國兒童腦瘤聯盟 (PBTC) 負責執行，並在 PBTC 全美旗下 12 所兒童醫院及癌症中心進行試驗，另外該試驗也獲得美國國衛院旗下美國癌症研究中心抗癌計畫 CTEP 贊助經費 300 萬美元。

生華科說，由於髓母細胞瘤在美國為罕見兒童腦瘤疾病，目前並無有效的標靶藥物治療方案，多以手術切除腫瘤後，以放射線治療腦部和脊髓，接著多種化療藥物治療，若疾病獲得控制，通常也會留下多重後遺症。