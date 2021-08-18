〈台股盤前要聞〉群聯旺宏看好Flash需求、李惠文出任漢唐新董座 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，對於外資看壞記憶體族群，群聯及旺宏董事長紛紛發聲，看好明年 Flash 需求將持續成長；漢唐經營權變天，由已故董座王燕群遺孀李惠文為首的市場派拿下 5 席董事。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

群聯、旺宏董座齊聲：明年 Flash 需求持續成長

美系外資最新報告降評記憶體族群，並大砍目標價，對此，記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (17) 日表示，外資不能因為對 DRAM 有不同看法，就把所有人打進去亂砍目標價，他並抨擊該外資報告完全沒有知識，不認同這種炒股行為，相信第三、四季財報出爐後，外資會不知該如何對市場交代。閱讀全文...

群聯 (8299-TW) 董事長潘健成昨 (17) 日表示，記憶體市場受影響的是 DRAM 應用，看好明年 Flash 需求將成長，控制晶片產能仍不足，預期至少明年上半年前看不到產能鬆動跡象，也已向 4 家 NAND 原廠提出盼能取得更多料源，目前仍未獲承諾，「若明年 NAND 市況不好，為什麼供給總容量成長 40% 會要不到」？閱讀全文...

漢唐李惠文拿下 5 席董事 經營權確定變天

無塵室設備龍頭漢唐 (2404-TW) 昨 (17) 日召開股東會，並全面進行董事改選，已故董座遺孀李惠文為首的市場派拿下 5 席董事，確定拿下經營權，市場也預期，李惠文也順利出任漢唐董事長。閱讀全文...

台塑企業今年調薪 3.83% 加 1 萬元紅包 創歷史新高

台塑企業年度調薪會議昨 (17) 日登場，總裁王文淵與工會代表召開視訊會議，拍板今年調薪幅度，員工每人加薪 3.83%，並加發 1 萬元慰勉金，合計調幅達 5.33%，寫下新高紀錄。閱讀全文...

台驊董座：貨櫃海運供需吃緊短期難翻轉 至少再延續 1 年

貨攬商台驊投控 (2636-TW) 昨 (17) 日召開股東會，董事長顏益財表示，在「四缺」缺櫃、缺艙、缺工、缺車等影響，貨櫃海運供需吃緊短期內不會翻轉，航運熱絡市況至少再延續 1 年。閱讀全文...

晶心科董座：英特爾收購 SiFive 有助擴大 RISC-V 市場規模

矽智財廠晶心科 (6533-TW) 昨 (17) 日召開法說會，針對市場傳言英特爾 (INTC-US) 有意收購 SiFive，董事長林志明指出，對於該收購案樂觀其成，主要因英特爾在 CPU 產業扮演重要角色，加上其積極發展晶圓代工，有助擴大 RISC-V 市場規模，也期待晶心科未來有機會成為英特爾的合作對象。閱讀全文...

永昕與兩大次單位新冠疫苗廠洽談 有望爭取代工訂單

永昕 (4726-TW) 昨 (17) 日召開線上法說，總經理陳佩君表示，預計明年完工投產的二廠，可代工生產次單疫苗原液，年產能最大上看 10 億劑，目前已透過管道與國際兩大廠接觸、尋求代工合作的機會。閱讀全文...