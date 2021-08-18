〈貴金屬盤後〉叩關1800美元不成 黃金3日來首見收低

週二 (17 日) 交易，在前一日創 8 月初最高收盤價後，黃金期貨價格收低，自接近關鍵 1800 美元的盤中高點回落。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 報告中指出，由於市場避險情緒蔓延，黃金本週如沐春風，先是週一美股走跌，黃金上漲 0.7%，接著週二美股又因 7 月零售銷售數據較預期疲弱而走低。

「如果黃金收盤高於 1792 美元，可能打開通往 1800 美元至 1830 美元的大門。然而，萬一 1792 美元關卡被證實是『可靠的阻力』，黃金就有可能跌回到 1760 美元。」Otunuga 說。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 2 美元或近 0.1%，收每盎司 1787.80 美元，盤中高點達 1797.60 美元。

黃金週一收創 8 月 5 日以來最高價。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 13 美分或近 0.6%，收每盎司 23.66 美元。

分析師表示，由於 delta 變種新冠病毒的散布，黃金一直受益於不確定性，包括其對一些經濟體的衝擊，例如大宗商品最大購買商之一的中國。

美政府週二宣布，7 月零售銷售下降 1.1%，華爾街本預期下降 0.3%。

Fed 週二報告指出，工業生產數據更為樂觀，7 月經季調後上升 0.9%。

上週因勞工部公布的 7 月非農就業報告優於預期，表明經濟就業復甦勢頭強勁，可能促使 Fed 收緊貨幣政策。

FxPro 高級金融分析師 Alex Kuptsikevich 寫道，「持續的買盤使價格接近 1800 美元，幾乎自強勁的非農報告過後 2 日的猛烈拋售中恢復過來。但儘管買盤穩定，黃金的下行風險仍然存在。」

「只有當價格回升至 1800 美元以上，這是長期支撐力和 50 日 MA 所在的位置後，多頭才會認真對待。」Kuptsikevich 表示，高於該價位的上漲可能不只會增加當前動能，也會在從歷史高位回落 12 個月後，重新找回黃金長期買家。

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