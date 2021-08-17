〈貴金屬盤後〉美數據遜色 阿富汗政局動盪 避險買盤湧入 黃金連漲2日 登1週高點

週一 (16 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，為 1 週多來最高收盤價，係因美國經濟數據令人失望，支撐黃金的避險買盤。

紐約州製造業指數 8 月自前月的 43 陡降至 18.3，該數據公布後，黃金價格走高。

Kinesis 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，由於市場避險，黃金看到了支撐力，「阿富汗政府垮台，拉低股市表示，投資者將一些流動性移轉至黃金上。」

在中國經濟數據較預期疲弱，且塔利班接管阿富汗後，美股週一大盤承壓。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 11.60 美元或近 0.7%，收每盎司 1789.80 美元，盤中高點達 1791.30 美元。

FactSet 數據顯示，此為交易最活躍的黃金期貨 8 月 5 日以來最高收盤價。

儘管報導指出，Fed 正在製定一項具體計畫，將撤回一些新冠疫情時代寬鬆貨幣政策的某些方面，但黃金仍舊上漲。

Oanda 的高級市場分析師 Craig Erlam 表示，「在一次小規模閃崩導致黃金回落至 1680 美元之後，黃金令人意外地上漲了一週，因為一開始過度誇大的回應解除了，加上美元和美國公債殖利率下降，賦予黃金新生。」

他指出，上週五美國消費者信心數據尤其有利黃金，因為該報告讓美國公債殖利率和美元大跌。「這十年來最糟糕的情緒指數推動了這一走勢，這是黃金返回 1740 美元至 1760 美元的阻力區上方，且現在能叩關 1800 美元的原因。」

但 Erlam 認為黃金的命運還沒有大幅獲得改善，除非該經濟數據後續還有一連串令人訝異的美國數據，「黃金將難以突破 1800 美元，而 6 月初高點到 8 月低點跌幅近 50% 的事實對此毫無幫助。」Erlam 說。

塔利班接管阿富汗

塔利班武裝分子奪取了阿富汗各大主要城市，如今已進入阿富汗首都喀布爾並佔領了總統府。此局勢發展激起一些黃金的避險買盤，推高公債價格，令 10 年期公債殖利率自上週五的 1.297% 下降至 1.256%。

另外，寬鬆政策撤退被視為可能對貴金屬不利，因為這可能會推高公債殖利率，但 Insignia Consultants 的研究主管 Chintan Karnani 認為，Fed 不會像市場猜測那樣迅速撤除寬鬆政策，且「成長率下降也提供黃金部分支撐力。」

Karnani 提到，美國 7 月零售銷售數據必須很高，才能減輕消費者受通膨衝擊的擔憂，所以 7 月零售銷售數據低於預期，將導致黃金價格突破 1836 美元至 1878 美元。

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