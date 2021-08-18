越南防疫升級 打亂蘋果、谷歌供應鏈遷出中國計畫

日經周三 (18 日) 引述幾位消息人士報導，中國、越南政府加強邊境管制、提高防疫層級以遏制 Delta 變種病毒擴散，正在打擊蘋果、谷歌、亞馬遜及相關供應鏈把產能自中國轉移到越南的計畫。

消息人士表示，儘管谷歌 (GOOGL-US) 去年初曾計劃將手機產能轉移至北越，但由於越南工程資源有限，以及防疫限制，因此谷歌即將推出的 Pixel 6 系列將在深圳市組裝，與上一代相同。

此外，消息人士表示，蘋果 (AAPL-US) 將開始在中國量產最新款 AirPods 耳機，而不是依先前的計畫移往越南。蘋果仍希望未來將 AirPods 新產量的 20% 左右轉至越南。

由於缺乏工程資源、筆電供應鏈不完善以及疫情影響，蘋果在越南生產部分 MacBook 和 iPad 的計畫也被擱置。AirPods 系列是蘋果最早轉戰越南生產的產品之一，始於兩年前美中貿易緊張時。

消息人士表示，亞馬遜 (AMZN-US) 於越南的智慧門鈴、監視器和智慧音箱生產狀況， 5 月開始也因越南疫情而被耽誤。

2018 年美中貿易戰爆發時，越南成為各家科技大廠新生產基地，蘋果、谷歌、亞馬遜、微軟和戴爾的供應商過去皆已在該國新建或擴大廠房。

蘋果和谷歌的供應鏈高層表示，由於疫情爆發，中國和越南都採取更嚴格的邊境管制措施，這進一步減緩兩國之間的生產和人才轉移。中國國家移民局本月初證實，已加強邊境管制，放慢新護照和旅行簽證的發放速度，盼遏制疫情。

為了應對疫情升溫，越南主要省份下令工廠停止生產，日前三星暫時停止胡志明市的生產，並縮減員工人數。蘋果的主要供應商富士康、立訊和歌爾聲學 5 月時也短暫暫停北越工廠的生產。

研調機構 IDC 的分析師 Annabelle Hsu 表示，生產轉移越南的挫折都可能是暫時的，越南政府不會長期時間採取如此嚴格的措施，否則將影響越南本國的經濟和成長中的製造業。

Hsu 說，目前中國仍然擁有全球最大、最複雜的電子供應鏈，中國政府將盡其所能阻止大量製造業離開中國。這是中國與其他國搶生產的長期拉鋸戰，最終，生產轉移的步伐將受到美國、印度大型經濟體的地緣政治壓力而加速。