股市一到此時就回檔 華爾街：選擇權到期恐再引發拋售

標普 500 指數近幾個月每到中旬都暴跌，華爾街認為該現象與市場交易策略有關，並警告隨著本周五選擇權即將到期，可能出現一波拋售潮。

數據顯示，4 至 7 月中旬，標普 500 指數都出現當月最大跌幅。例如 7 月中旬下跌 2.7%，6 月 18 日下跌 1.3%，5 月中旬連三天總計跌 1.4%。華爾街認為此跡象與選擇權到期有關。

選擇權到期與標普 500 指數走勢 (圖: Bloomberg)

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 表示，市場交易員運用「 Long Gamma」策略建立選擇權部位，並透過買賣標的股票來對沖，意味著他們需要對抗當前的市場趨勢並作為股市下跌時的緩衝，因此，一旦這些部位到期，市場就很容易受到衝擊。

McElligott 表示，若標普 500 指數周五選擇權到期之前，每日波動率保持在 0.5% 以內，這些控制波動性的基金可能會建倉 500 億美元的股票，但若選擇權到期失去對沖，便會面臨拋售。

McElligott 估計，周五選擇權到期後，期權交易商可能會減少 30% 的股票曝險，若情況更糟，他們的倉位必須轉為 Short Gamma 策略，也就是一旦市場緊縮時需要拋售股票。

不過，Oppenheimer 股票衍生金融商品主管 Alon Rosin 認為，選擇權到期引發的崩跌很可能只是巧合，他預估周五開盤約落在 4440 點至 4450 點區間。

市場焦慮升至高點

除了選擇權到期外，聯準會 (Fed) 未來動向、Delta 病毒的肆虐、中國經濟放緩和阿富汗事件也埋下市場隱憂。 CBOE 波動率指數 (VIX) 相關的衍生性商品走勢，更凸顯市場焦慮。

彭博彙編數據顯示，VIX 的 6 個月合約價格比 VIX 指數高出 7.7 點，是 2016 年以來前所未見的溢價。

VVIX 與 VIX 比例、VIX 期貨與現貨溢價變化 (圖: Bloomberg)

Tallbacken Capital Advisors 的 Michael Purves 認為，這意味著市場多頭情緒尚未過度高漲，仍有懷疑論者可能轉化為買家，他說：「這實際上反映股市健康情緒，最終有助於推高市場。」

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