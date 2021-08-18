上半年能源消費年增5.7% 再生能源比重維持5%水準

經濟部能源局今 (18) 日公布上半年能源統計，受惠歐美國家陸續解封、大型基建計畫，加上新興科技應用需求，今年上半年國內能源消費年增 5.7%，約達 4380 萬公秉油當量，能源供給則受原油進口量減少影響，年減 1.5%，發電結構仍以燃煤、燃氣為主，再生能源則維持約 5%。

從各部門分析，能源局表示，國內能源消費大宗仍為工業部門，占比達 63%，上半年在國際對科技應用產品及傳產或品需求熱絡，廠商擴充國內產品，連帶推升能源消費年增 9.8%，住宅、服務業也因居家辦公、機關防疫值情時間拉長，能源消費各增加 2.5%、3.8%。

反觀運輸部門，受 5 月本土疫情爆發後，三級警戒限制民眾外出，導致交通量下降、運輸用油減少，讓運輸部門能源消費減少約 4.1%。

上半年能源供給則年減約 1.5%，能源局表示，主因是油品出口受國際疫情未完全穩定，且煉油廠產能尚未回復以往水準，導致原油進口量明顯減少 12.2%。

另一方面，能源局也統計上半年發電結構，我國仍以燃煤、燃氣為發電主力，占比達 44.2%、36.1%，核能 11.4%，再生能源占比則達 5.4%，上半年再生能源總發電量達 7482 百萬度、年增 2.9%，其中，太陽光電發電顯著成長 25.9%，彌補水力發電因水情不佳下滑影響。