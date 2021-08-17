國際追打第三劑成趨勢 陳時中：台灣不排除加購疫苗

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (17) 日表示，已邀集專家討論數位證明簽發平台，預計月底上線，不過，因疫苗覆蓋率不夠高，僅推疫苗證明。因應國際頻傳追加施打第 3 劑疫苗趨勢，未來台灣不排除再加購其他疫苗，同時盡快擴大 AZ、mRNA 疫苗混打對象。

國際疫情持續吃緊，Delta 變種病毒來勢洶洶，許多國家已陸續宣布開打第 3 劑疫苗，對此，陳時中表示，指揮中心會審慎思考，不排除未來再加購其他疫苗。

在疫苗混打方面，目前僅開放第一線高風險醫護人員可 AZ 混打 mRNA 疫苗。陳時中說，第 1-1、1-2 類的第一線高風險醫護已開始陸續混打，第 1-3 類醫事人員已完成造冊，擴大對象應該快了。

外界關注，指揮中心是否開放 AZ 或莫德納混打高端疫苗？陳時中表示，高端才剛通過緊急使用授權 (EUA)，未來等到混打實驗數據出爐，才會討論混打問題，目前專家也還未同意兩種 mRNA 疫苗混打。

因應防疫需求，部分場所要求民眾出示疫苗接種證明或檢驗陰性證明才可進入，因此，衛福部推動「疫苗數位證明簽發平台」，讓民眾可以直接上網下載疫苗接種及篩檢陰性的正式證明文件。

陳時中指出，原先要取名為「數位護照」，但專家認為，應針對適用性表達得更完整，免得外界誤會必須透過該證明才能進出某些場合，因此，會重新思考名稱，且在疫苗覆蓋率不夠高之前，都不宜推動。