台股失速10天 年線有撐 明年兩萬點猶可期

復華投信今 (18) 日舉辦台股線上展望說明會，正值台股連跌 10 天，復華投信國內股票部主管沈萬鈞表示，台股年線有撐，融資若能單日大減百億元，就是有效止跌契機，展望明年，因為基本面因素，台股高點可望上看兩萬點。

沈萬鈞表示，台股近期因無市場主流帶動加上資金買盤縮手，所以進入修正期，其中，電子股部分，如面板和記憶體，主要是反應市場對重複下單 (Overbooking)、調整庫存的擔憂。

他強調，至於前波大漲的航運股，塞港沒趨緩且獲利不錯，但受限籌碼面凌亂，尤其都是大股東在賣，雖然航運股屬循環股，只是目前看來股價已經提前反應，預期航運股要像今年大賺有難度。

沈萬鈞進一步指出，技術面來看，台股預期年線會有支撐，此外，量能不能持續萎縮，且要化解融資與自營商的賣壓，融資近兩天減碼 80 億元，若能看到融資單日減碼百億元，就是有效止跌契機。

展望 2022 年，沈萬鈞認為，是尋找新題材與機會的布局時機，建議可關注四大投資重點：1. 景氣循環股高峰已過、逐步減碼，增持成長股；2. 新科技應用 5G、AloT 材多，關注電動車、車用電子類股；3. 若美聯準會收回資金、當沖降稅減半爭議之消息面成市場回檔，可視為逢回布局良機；4. 觀察 overbooking 狀況、庫存調整風險。

沈萬鈞表示，明年台股獲利雖然不會像今年那麼亮麗，但年成長率預估還有 5-10%，以本益比 14-16 倍估算，因為獲利持續上升，台股高點上看兩萬點，低點則預估落在 15000、16000 點左右。