台股大洗三溫暖 翻紅漲164點收16826點 高低震盪逾400點

台股今 (18) 日上沖下洗，早盤一度重摔 240 點，回測 16400 點關卡，不過，隨著低接買盤進場，聯發科、聯電等電子權值股強勢翻紅，航運股也揚帆，貨櫃三雄全面亮燈漲停，帶動指數日 K 連九黑止步，終場上漲 164.91 點，收在 16826.27 點，上下震盪達 407 點，成交值放大至 4174.87 億元。

台指期今天結算，台積電走勢疲弱，一度跌至 566 元，尾盤跌勢收斂，收 574 元，下跌約 1%；聯電、聯發科扮演撐盤要角，今日股價回神，勁揚逾 3%；大立光、日月光投控、廣達、瑞昱、聯詠、國巨、環球晶等，漲勢也相當凌厲。

航運股重回多頭懷抱，長榮今日除息，隨著股價反彈，盤中順利完成填息，貨櫃三雄全面亮燈漲停，而中航、台航、中櫃、志信、台驊投控、四維航、慧洋 - KY、建新國際也都衝上漲停板。整體航運類股指數勁揚 X%。

外資日前拋出記憶體寒冬將至言論，下修多家目標價，引發產業大老不滿，紛紛出面駁斥，記憶體族群今天一吐悶氣、強勢翻揚，鈺創衝上漲停，群聯、旺宏、晶豪科、威剛、十銓大漲逾半根停板，華邦電、南亞科也勁揚 3-4%。

封裝測試族群今日也從谷底翻揚，欣銓、菱生、典範、南茂、同欣電強漲逾半根停板，法人看好下半年旺季營運可望高檔續揚。面板雙虎今日開低走高，終場上漲 3-4%，連袂站回 20 元關卡，彩晶也有 3% 的漲幅，偏光板廠明基材更是直奔漲停，誠美材漲逾 4%。

