WHO：數據表明Delta變種病毒導致染疫者住院機率增加

據報導，世界衛生組織 (WHO) 一名高層在週二 (17 日) 表示，來自部分國家的數據可能表明，Delta 變種病毒會導致感染者的住院機率增加，但是致死率不一定會比其他變種毒株更高。

WHO 新冠肺炎技術負責人 Maria Van Kerkhove 表示：「部分國家的數據顯示，感染 Delta 變種病毒的人，住院風險增加，但是並未觀察到死亡率增加的情況。」

WHO 的官員表示，Delta 變種病毒體對患有肥胖、糖尿病或心臟病等慢性疾病的人特別危險。Delta 變種病毒體也比其他變種病毒更具傳染性，也使得更多的遭到感染，導致全球衛生健康系統吃緊。

Van Kerkhove 表示：「如果患有慢性疾病，無論患者多大年齡，染疫後的住院風險都會增加。」

她也表示，不論在何處，Delta 變種病毒都能夠快速取代其他變種病毒。Lambda 變種病毒的流行率正在下降，而 Delta 變種病毒則是持續增加。如今它已經蔓延到中南美洲國家，並正在迅速取代 Lambda 變種。

Delta 變種病毒最初於去年 10 月在印度首次發現，迄今已傳播到至少 142 個國家。根據美國疾病預防控制中心的數據，幾個月前在美國也發現了 Delta 變種病毒，並且目前 90% 以上的病患染上的都是 Delta 變種病毒。

自新冠肺炎疫情爆發以來，全球已有超過 2 億例確診病例。WHO 官員上週表示，隨著更具傳染性的 Delta 變種病毒迅速傳播，明年初確診病例數很可能會達到 3 億例。