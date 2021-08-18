台股帶量翻揚站回16800點 三大法人土洋對作買超6.61億元

台指期今 (18) 日盤後結算，台股早盤一度重摔 240 點，回測 16400 點關卡，不過，隨著低接買盤進場，聯發科、聯電等電子權值股強勢翻紅，航運股也回神，帶動指數終結日 K 連九黑，終場上漲 164 點，收在 16826 點，三大法人呈土洋對作，合計買超 6.61 億元。

加權指數今天上沖下洗，高低震盪達 407 點，成交值放大至 4174.87 億元。觀察籌碼面變動，外資持續賣超 22.48 億元；投信則買超 10.16 億元；自營商買超 18.79 億元，三大法人合計買超 6.61 億元。

權王台積電走勢疲弱，一度跌至 566 元，尾盤跌勢收斂，收在 574 元，下跌約 1%；聯電、聯發科扮演撐盤要角，翻紅強漲逾 3%；大立光、日月光投控、廣達、瑞昱、聯詠、國巨、環球晶等，漲勢也相當強勁。

航運股人氣回籠，長榮今日除息，盤中翻紅順利完成填息，貨櫃三雄全面亮燈漲停，而中航、台航、中櫃、志信、台驊投控、四維航、慧洋 - KY、建新國際也都衝上漲停板。整體航運類股指數勁揚超過 7 %。

鋼鐵族群也成為多頭指標，春雨、聚亨攻上漲停板，龍頭廠中鋼漲逾 2%，收在 37 元，包括東和鋼鐵、春源、中鋼構、燁輝、官田鋼等也大漲逾半根停板。

外資日前拋出記憶體寒冬將至言論，下修多家廠商目標價，引發產業大老不滿，紛紛出面駁斥，記憶體族群今天一吐悶氣、強勢翻揚，鈺創衝上漲停，群聯、旺宏、晶豪科、威剛、十銓大漲逾半根停板，華邦電、南亞科也勁揚 3-4%。

隨著車用市場回溫，缺貨潮逐漸從晶片蔓延至材料，導線架三雄長科 *、界霖、順德上半年獲利、7 月營收均繳出亮眼成績，在市場產能持續供不應求下，訂單已滿至年底，今日買盤強勢進駐，界霖股價急拉觸及漲停，順德也一度大漲 9%，長科 * 則上漲逾 1%。