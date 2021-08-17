〈焦點股〉原物料吹漲風 CCL族群報價看漲股價歡騰

台股今 (17) 日量縮下跌，電子權值股休息，不過，銅箔基板 (CCL) 族群表現抗跌，由於中國環氧樹脂報價再度上漲，CCL 廠可望掀起新一波漲價潮，台光電 (2383-TW) 盤中大漲近半根停板，聯茂 (6213-TW) 同步走揚漲回現增價。

聯茂辦理 5 萬張增資，以每股 130 元溢價發行，但近來賣壓沉重，昨日股價一度下挫至 123 元，執行長蔡馨暳強調，不會因此調降現增價，有信心完成此次籌資案，今日股價回神，盤中漲逾 1%，回到 130 元的價位。

中國環氧樹脂報價逼近人民幣 3.4 萬元 / 噸，無疑是讓下游銅箔基板廠再度承受成本壓力，業界評估，在供不應求的狀況下，相關廠商可能會將成本轉嫁客戶，調漲幅度可能超出這波原物料的漲幅。

台光電第二季稅後純益 12.49 億元創新高，每股純益 3.75 元，上半年稅後純益 22.13 億元，年增 39.04%，每股純益 6.65 元。台光電今日股價上漲逾 4%，最高來到 216.5 元。

騰輝電子 - KY (6672-TW) 昨日獲外資買超近 1300 張，但今日股價開高走低，早盤一度上漲逾 3%，最高來到 163.5 元，中場過後逐漸翻黑，失守 160 元，此外，台燿 (6274-TW) 股價也由紅翻黑，在平盤下方震盪。

騰輝獲利連 2 季創新高，推升上半年稅後純益 4.81 億元，年增 1.18 倍，每股純益 6.81 元，榮登 CCL 廠每股獲利王。展望下半年，騰輝看好電動車邁向主流趨勢，市場快速成長，且高功率高亮度照明逐漸普及，散熱材料營運可望持續成長。