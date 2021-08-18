票券業界首發 中租迪和、兆豐票券簽署20億永續指數連結商業本票

繼首發綠色債券之後，中租 - KY(5871-TW) 子公司中租迪和，首次與兆豐票券簽署 5 年期、20 億元「永續指數連結商業本票」，所籌資金將運用於再生能源、能源科技發展、提升能源使用效率，以及發展綠能相關產業，積極落實永續金融。

中租控股暨中租迪和董事長陳鳳龍表示，這是中租繼 6 月發行 42 億元綠色債券後，響應兆豐票券倡議與永續指數連結的概念與架構，首次發行 20 億元永續指數連結商業本票，以連結永續指數為條件，發行一年以上浮動利率商業本票。

中租控股表示，公司在 E(環境保護)、S(社會責任)、G(公司治理) 各方面績效顯著，2020 年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」二項成份股，為台灣第一家入選的 KY 企業。

截至 2021 年，連續 7 年入選摩根史坦利 (MSCI) 全球永續指數成分股；6 度入選台灣上市櫃公司治理評鑑排名前 5%；連續 7 年名列公司治理 100 指數；連續 3 年獲選「台灣永續指數（FTSE4Good Index）」成份股，積極扮演社會公民的角色，獲得各界肯定。

兆豐票券董事長廖美祝指出，本案為兆豐票券推動永續金融的開端，希望藉由本次連結 ESG 指標之商業本票發行，帶動票券同業共同投入 ESG，協助並支持投入 ESG 領域之企業融資，積極扮演分配社會資源之角色，成為引導整體社會重視永續發展關鍵力量。