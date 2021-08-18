〈明基材法說〉四大產品訂單掌握度高 下半年產線維持滿載

偏光板明基材 (8215-TW) 今 (18) 日召開法說會，展望下半年，董事長暨執行長陳建志表示，偏光板、光學材料、醫療、電池隔離膜等四大產品需求均維持高檔，對未來兩季、明年訂單掌握度高，產線將維持滿載生產，下半年營運成長樂觀。

面對近期面板報價反轉，陳建志指出，偏光板整體需求仍維持高檔，今年全年仍將小幅成長，價格則會依市場動態調整，光學材料、醫療、電池隔離膜等非偏光事業，成長幅度預期將優於偏光本業。

陳建志進一步表示，上半年醫療、隱形眼鏡產品成長均優於預期，平均年增 30-50%，不過占整體營收比重仍不高，統計上半年偏光板營收仍占約 8 成以上，非偏光事業則不到 2 成，中長期則以 2023 年非偏光事業比重達 4 成為目標。

觀察偏光板市場，明基材總經理劉家瑞表示，下半年整體供需還是緊張，價格受面板報價走弱影響有限，明年則在中國同業產能擴充下，預期供需狀況將較今年緩解，也將持續擴大高附加價值產品比重，統計第二季比重也已從去年首季的 25% 提升至 35%。

明基材偏光板產品組合方面，第二季仍以電視為大宗，占比達 6 成，顯示器則占約 3 成，筆電、手機合計約有 1 成，目前多以 LCD 應用為主，但劉家瑞表示，未來將逐步提升 OLED 比重。

營運方面，明基材第二季純益達 2.75 億元，季增 65.31%、年增 257.49%，每股純益 0.86 元，為近七年單季新高，累計上半年賺贏去年全年，純益達 4.41 億元、年增 303%、每股賺 1.38 元；7 月營收則因 6 月季底、促銷活動基期較高，營收滑落至 13.54 億元，月減 6.2%、年增 8.3%。