重視公司治理 精選6檔長線績優股

《財訊》每年都會依據證交所評選出的公司治理名單，從排名前 20% 的公司中，再加上獲利、配息穩定等基本面條件，篩選出 30 家公司治理的好公司，並進一步精選出 6 檔優質好股，隔年檢視成績，本屆入榜個股分別為台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、研華 (2395-TW)、台達電 (2308-TW)、中租 - KY(5871-TW) 及普萊德 (6263-TW)。

《財訊》每年關注證交所的公司治理評鑑，發現仍有未跟上國際主流的規定，這包括董事個人薪資的揭露，以及法人董事過多等問題，主管機關若未積極改善，勢將成為公司治理的絆腳石。以去年推薦 6 檔來看，還原權息值報酬率皆為正報酬，證明公司治理如果做得好，最終仍會反應在公司經營與股東報酬上。

《財訊》報導指出，公司治理對每一個產業都很重要，當然在每個產業中，都有公司治理的資優生以及不重視公司治理者；其中外資持股比率高的公司通常會特別重視公司治理。

ESG 已成為全球資本市場的趨勢潮流，並指引著未來的投資方向。其實若單從台灣上市櫃公司的公司治理績效與 EPS (每股稅後純益) 及 ROE (股東權益報酬率) 的表現來看，也是呈現正相關。

根據證交所統計，第七屆公司治理評鑑前 5% 的上市公司，去年平均 EPS 為 4.92 元，優於全體受評上市公司的 3.32 元；同樣的，前 5% 的上櫃公司去年平均 EPS 為 5.98 元，也優於全體受評上櫃公司的平均值，顯示投資公司治理績優的公司，報酬率會相對較高。

《財訊》從第 7 屆公司治理評鑑排名前 20% 的公司中，找出具有中長期營運潛力的個股，篩選標準包括：連續 3 年獲利且有配發現金股利；去年 EPS 逾 2 元且 ROE 逾 10%；上半年 EPS 逾 1.5 元且每股淨值逾 15 元等，共篩選出 30 檔。

另外，再從中篩選出在個別產業具有競爭力的台積電、聯發科、研華、台達電、中租 - KY 及普萊德等 6 檔個股，供投資人參考。

根據《財訊》報導，當全球投資市場都開始跟進 ESG 標準時，光談公司治理已經不夠了；企業要能永續發展，不僅公司管理要更透明，政府主管機關也應逐步提高標準，以起到政策帶動的作用。