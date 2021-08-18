日本COVID-19新增確診 大阪創新高、東京創次高

日本東京 18 日 (週三) 的新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診報 5386 人，創下東京的次高紀錄；另外日本大阪則是在同 (18) 日創下新冠肺炎的單日確診新高，有 2296 人確診。

根據《日本經濟新聞》在 18 日傍晚的最新報導，日本東京 18 日的新冠肺炎單日新增確診報 5386 人，以單日新增確診的人數來看，是東京到目前為止的次高紀錄。

而東京截至目前，累計有 29 萬 1857 人新冠肺炎確診；最近 7 天的平均確診人數報 4696 人，較前一週 (約 3983 人) 高出 17.9%。

東京 18 日的重症患者較前一天減少 1 人，數字降至 275 人。死亡案例新增 6 人，累計死亡人數達 2354 人。

在新增確診的年齡分布方面，20 多歲有 1661 人、數量最多，接著是 30 多歲的 1137 人，40 多歲的 892 人，50 多歲的 610 人。而在 65 歲以上的高齡族群，總共有 210 人。

另一方面，大阪府 18 日的新冠肺炎單日新增確診報 2296 人，這個數字超越了 2021 年 8 月 17 日所創下的 1856 人紀錄、創下了歷史新高，也是大阪府的新冠肺炎單日新增確診首度突破 2000 人大關。