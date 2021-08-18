【永豐期貨】航運電子回神強彈 台股終止連9黑

期貨走勢

台指期週三上漲 207 點至 16785 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 41.27 點，電子期逆價差縮至 - 2.15 點，金融期轉為逆價差 - 4.68 點。現貨部分，三大法人買超 6.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 169 口至 - 15598 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 272 口至 - 27393 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 615 口至 - 15477 口。

週二公布美國 7 月零售銷售較前一個月下滑 1.1％，跌幅高於市場預期，加上 Delta 變種病毒持續肆虐，市場對全球復甦感到擔憂，道瓊下跌 0.79%，標普 500 下跌 0.71%，那指下跌 0.93%，費半下跌 1.98%。台股今天開低走高，早盤一度重挫逾 200 點，最低來到 16418.54 點，所幸低接買盤湧入，航運及電子股大反彈，終場加權指數上漲 0.99%，收今天最高 16826.27 點，終止連 9 黑，成交量也放大。今天電子股成交比重高於 50%，其中像是聯詠、聯發科、聯電、大立光等均漲逾 3%，僅台積電較疲弱下跌逾 1%，另外航運股強彈，長榮、陽明、萬海等都收漲停，整體來看，台股今天在低檔有買盤承接，拉出止跌的下影線，且成交量增，配合市場對於當沖降稅可望延長的期待，台股有機會延續反彈，但仍需留意 Delta 變種病毒及縮減購債議題的干擾。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 21100 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.79 升至 1.13。VIX 指數下跌 2.84 至 20.62。整體選擇權籌碼面偏多。 (永豐期貨研調)



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