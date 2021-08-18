防疫不設限 和泰產險疫苗險取消投保年齡下限

不少民眾在施打疫苗之前，會選擇投保防疫險、疫苗險，據金管會統計，廣義防疫險 (含疫苗險) 投保率已突破四成，但是投保疫苗險設有年齡限制，隨著台灣展開 COVID-19 疫苗全民施打計畫，疫苗險投保需求將持續提升，和泰產險今 (18) 日宣布，為了讓青少年也能獲得保障，和泰產險自即日起取消疫苗險的投保年齡下限。

市售疫苗險投保年齡因應衛生福利部疾管署所提出疫苗建議的施打年齡所設，故多限制為 16 歲至 75 歲，僅和泰產險等少數保險公司提高上限至 80 歲。日前衛生福利部食藥署首次通過 BNT 疫苗的緊急授權（EUA），同意核准專案申請輸入 BNT 疫苗，同時也宣布 BNT 疫苗的適用接種年齡為 12 歲以上，將可施打疫苗的年齡層調降。

有鑑於此，和泰產險個人保險處副總經理顏思齊表示，病毒威脅不分種族、年齡、性別，人人都有染疫風險，疫苗研發也持續朝全年齡適用之目標進行，因此施打疫苗的適應年齡，亦可能再會有調整。為滿足各類年齡層的需求，和泰產險取消疫苗險的投保年齡下限，並再提高投保年齡上限至 85 歲，即開放為 0 歲至 85 歲皆可投保疫苗險，一家老小都能保，除了讓保障年齡層涵蓋更全面，也是發揮保險業作為社會安定力量的企業責任。