〈嘉泥展望〉健康事業邁大步 中國月子中心試營運 總客房數破百間

嘉泥 (1103-TW) 在健康照護事業也有新展獲，執行長王立心表示，中國月子中心完工進入試營運，加上台灣 2 個館，總計百間客房的里程碑達標；此外，嘉泥也入股照護科技廠商智齡科技，鎖定 AI 長照技術以及市場。

王立心指出，台灣雖然近期有疫情影響，但在此之前，中山、敦化館入住狀況都不錯；而中國方面，蘇州以及揚州的月子中心，目前也完成施工，進入試營運階段。

不過，最近中國疫情也有再起的情況，但王立心認為，目前看來還在可控之中，而在新增蘇州 23 間房、揚州 30 間房後，嘉泥目前在兩岸的月子中心房間數也突破百間。

此外，嘉泥也投入長照科技領域，參與智齡科技 1.95 億元的 A 輪募資，嘉泥表示，智齡科技的投資符合公司朝照護事業發展的轉型方向，也看好智齡在未來 AI 長照以及將進軍北美市場的潛力；除了嘉泥外，緯創也是智齡的投資者之一。

而嘉泥重要的業外轉投資台泥 (1101-TW) 近期併購歐洲儲能公司 Engie eps，發展儲能及電動車、充電樁；對此，嘉泥董事長張剛綸也樂觀其成，認為符合長期投資的期望外，也藉此跟上全球推動綠能的趨勢。