〈美股盤前要聞〉市場關注Fed利率會議紀要 美股期貨漲跌不一

美國今日將公布 7 月營建許可、新屋開工數據。另外，Fed 將公布 8 月利率會議紀要。美國 10 年期公債殖利率來到 1.267%。美股期貨週三 (18 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.14%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨漲 0.16%。

1. 鴿派官員：Fed 最快今年底縮減 QE

美國聯準會 (Fed) 最鴿派官員之一、明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，Fed 今年稍晚開始縮減量化寬鬆 (QE) 是合理的，但一切仍要看就業市場是否有進一步進展。

卡什卡里周二 (17 日) 在一場經濟論壇上說：「這 (縮減 QE) 已經不是要不要、而是何時落實的問題。關於時間點有大量的公開討論，有人說今年底，有人說明年初，這些似乎都是合理的討論範圍，但最終還是交由經濟數據決定。」

卡什卡里是 Fed 內部數一數二鴿派的官員，這番話可能代表內部針對縮減 QE 的阻力減弱，儘管他也表示，美國就業市場還有很多「閒置」情況存在。Fed 目前每個月收購 1200 億美元債券。

2. 投行：iPhone 13 將於 9 月第 3 週發布

週二 (17 日) 投行 Wedbush 分析師預測，蘋果年度旗艦新機 iPhone 13 系列將於 9 月第三週發布。

去年因受到疫情與供應鏈影響，導致蘋果 iPhone 12 系列延後到 10 月才公開亮相，但今年一些分析師認為，蘋果 iPhone 13 將重回正軌，如期於 9 月發布。

上週 TrendForce 也預測，蘋果今年將回歸正常，於 9 月發布 iPhone 13 系列新機。投行 Wedbush 分析師週二預測：「從時間上看，iPhone 13 將在 9 月的第 3 週發布。」

3. Nvidia 財報關鍵：挖礦顯卡營收

Nvidia (NVDA-US) 週三 (18 日) 將公布財報，分析師建議，投資人應關注來自加密幣挖礦顯卡的營收，因為這可望推動該公司獲利。

《巴倫商週》報導，Nvidia 今年 2 月推出挖礦專用顯卡 (CMP 系列)，因為加密貨幣營收無法準確追蹤用於挖礦的遊戲晶片數量，也緩解礦工搶購遊戲顯卡而導致大缺貨的情況。

Nvidia 財務長 Colette Kress 預計，第二季 CMP 系列銷售額可達 4 億美元，較第一季銷售額的 1.55 億美元增加一倍以上。

4.Fed 主席鮑爾：疫情為經濟蒙上陰影

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二（17 日）表示，美國經濟如何度過這波疫情反撲還有待觀察，而被迫與疫情共處的美國學生將成為「非凡的一代」，將更快成熟並對社會帶來更重大影響。

鮑爾出席市政廳一場由學生和教師參加的活動，他雖然沒有提到貨幣政策的前景，也未對 Delta 病例數增加帶來的風險置評，但強調疫情「仍讓經濟蒙上陰影」，不能掉以輕心。

他說：「病毒仍與我們同在... 而且可能持續一段時間。(但) 人們和企業學著應變和適應，和病毒共處。」

5. 研究：受惠疫情 亞馬遜零售銷售額正式超越沃爾瑪

據報導，有數據顯示，美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 已經超越連鎖超商巨頭沃爾瑪 (WMT-US)，成為中國市場以外全球最大的零售商，可說是消費者購物從實體店面轉向線上購物的里程碑。

根據金融研究公司 FactSet 的數據顯示，在疫情期間需求激增的推動下，截至今年 6 月的 12 個月內期間，消費者在亞馬遜上的消費共超過 6100 億美元，高於沃爾瑪截至 7 月的 12 個月內銷售額 5660 億美元。