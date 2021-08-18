投行：iPhone 13將於9月第3週發布 配1TB大容量

週二 (17 日) 投行 Wedbush 分析師預測，蘋果年度旗艦新機 iPhone 13 系列將於 9 月第三週發布。

去年因受到疫情與供應鏈影響，導致蘋果 iPhone 12 系列延後到 10 月才公開亮相，但今年一些分析師認為，蘋果 iPhone 13 將重回正軌，如期於 9 月發布。

上週 TrendForce 也預測，蘋果今年將回歸正常，於 9 月發布 iPhone 13 系列新機。投行 Wedbush 分析師週二預測：「從時間上看，iPhone 13 將在 9 月的第 3 週發布。」

Wedbush 最近進行的亞洲供應檢查顯示，蘋果的目標是在今年下半年出貨 1.3 億至 1.5 億部的新 iPhone，其中 iPhone 13 將占到第三季 iPhone 產量的 35% 至 45%。

Wedbush 預測，iPhone 13 將提供果迷引頸期盼的 1 TB 大容量 (圖片：Appleinsider)

至於 2021 年秋季最新的 iPhone 有哪些升級功能呢？

Wedbush 預測，iPhone 13 將提供果迷引頸期盼的 1 TB 大容量，iPhone 12 Pro 512 GB 的 2 倍，LiDAR 和其他一些關鍵增強功能將不再僅限於 Pro 機型，而是在 iPhone 13 全系產品中提供。

就供應鏈方面，iPhone 13 首批訂單將達到 9000 萬部，高於去年 iPhone 12 的 8000 萬部。Wedbush 認為，蘋果提高近 10% 的首批訂單，顯示蘋果對 5G 手機驅動產品週期將延續到 2022 年充滿信心。

Wedbush 向來是蘋果的大多頭，Wedbush 點評，被壓抑的需求將推動一個強勁的消費產品周期。目前整體 9.75 億部的 iPhone 中，約有 2.5 億支過去三年半中未升級或更舊的機型，有助於推動今年的 iPhone 銷量增長。

蘋果 (AAPL-US) 週二下跌 0.67% 至每股 150.10 美元，今年迄今漲幅達 15.99%。