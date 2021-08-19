【袁志峰專欄】騰訊業績符預期，港股可持續反彈

今天推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $13.34

1) 股市前景

港股昨日反彈並不意外，但幅度温和，成交偏低，顯示市場信心仍然謹慎。中資保險及券商股罕有地跑赢大市，預示 A 股後市向好的概率增加，對港股有托底作用。騰訊 (700) 季度業績符合預期，南向資金恢復淨買入騰訊也屬利好消息。估計港股反彈可持續，舊經濟板塊將跑赢科技股。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，截止 2020 年末，公司總裝機容量為 2468.1 萬千瓦，同比增長 11.4%。在“碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。2020 年度收入及盈利達 286.7 億元 (人民幣 · 下同) 及 47.26 億元，按年增長 4.1% 及 9.3%，每股盈利 0.5881 元。今年首季度，收入及盈利達 92.0 億元及 25.5 億元，按年增長 28.1% 及 28.2%。今年上半年發電量同比增長 23.0%。現價對應 2020 年市盈率 19.0 倍，估值合理，建議買入，目標價 15.0 元，止損價 12.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 54 點，初段反覆，曾倒跌 37 點，隨後輾轉上揚，午後最多曾升 279 點，尾市受壓回吐，收報 25867 點，升 121 點或 0.5%。成交額按日減 19% 至 1344 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金轉淨買入約 4 億元，包括淨買入 11 億元騰訊 (700) 及 4 億元中移動 (941) 股份，淨賣出 7 億元美團 (3690) 股份。8 月以來淨買入 40 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 40 升 16 跌 2 持平。信義光能 (968)、恒隆地產(101) 及中國平安 (2318) 升 6%、4% 及 3%，為升幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175)、中海油(883)、中國人壽(2628) 及美團 (3690) 升逾 2%。碧桂園 (2007)、申洲國際(2313) 及新鴻基地產 (16) 升近 2%。萬洲國際 (288) 及創科實業 (669) 跌逾 11% 及 5%，為跌幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及恒安國際 (1044) 跌逾 3%。

恒生科指升 0.1%，成份股 19 升 11 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及快手 (1024) 跌少於 1%，嗶哩嗶哩 (9626) 及美團 (3690) 升逾 3% 及 2%，為表現最好成份股。汽車之家 (2518) 及聯想 (992) 升近 2%。微盟 (2013) 及金蝶國際 (268) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。萬國數據 (9698) 跌逾 2%。

板塊方面，餐飲、有色金屬及煤炭股下跌。體育用品、啤酒、內險、中資券商及航運股上升。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 漲逾 5% 及 1%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升逾 4% 及 6%。中國太保 (2601)、中國財險(2328) 及新華保險 (1336) 升近 3%。廣發證券 (1776) 升逾 13%，中金公司 (3908)、中信証券(6030) 及海通證券 (6837) 升 3%-5%。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及中遠海發 (2866) 升逾 2%。

周三上証指數小幅低開，早盤輾轉上揚，午後最多曾升 1.2%，收報 3485.29 點，升 1.1%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數跌 0.1%。滬深兩市總成交約 12000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1100 億元。滬深股通北向資金淨買入約 34 億元，8 月以來淨買入 225 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

本港失業率連續 5 個月下跌。今年 5 月至 7 月經季節性調整的失業率降至 5%，較 4 月至 6 月的 5.5%，回落 0.5 個百分點。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 公布截至 6 月底止第二季業績，以非國際財務報告準則計，盈利 340.4 億元，按年增 12.9%，收入 1382.6 億元，按年增 20.4%。以非國際財務報告準則計，今年上半年盈利 671.6 億元，按年增 17.3%，收入 2735.6 億元，按年增 22.7%。(信報)

中國生物製藥 (1177) 預期，截至 6 月底止中期股東應佔盈利按年增長逾 5 倍，去年同期股東應佔溢利 12.13 億元人民幣。(信報)

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