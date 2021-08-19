鉅亨美股雷達：聯準會縮減購債步伐可能加快 股市、商品普遍下跌

美股重要看點：

美國聯準會的會議紀要顯示，縮減購債的時間表可能加快，加上疫情對經濟的潛在打擊令人憂心，導致美股週三 (18 日) 下挫，週四盤前也走弱。

類似情緒反映在與經濟復甦預期關聯的商品，WTI 原油價格下跌逾 2%，失守 65 美元，銅價跌 3.5%，到接近 4 個月的低點。

高盛將美國本季 GDP 的成長預期，由 9% 下修至 5.5%，加劇了負面情緒。

週三下午公布的聯準會會議紀要顯示，大多數與會者相信，如果經濟能如預期發展，那麼由今年年底前開始縮減購債可能是合適的。

美國週四將公布當週首次申請就業數，目前經濟學家預計為 36.5 萬，略低於前一週的 37.5 萬人。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 382.59 點，或 1.08%，收 34,960.69 點。

那斯達克指數下跌 130.27 點，或 0.89%，收 14,525.91 點。

標普 500 指數下跌 47.81 點，或 1.07%，收 4,400.27 點。

費城半導體指數下跌 47.99 點，或 1.47%，收 3,208.83 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月 14 日當週首次申請失業救濟人數，預期 3.65 萬，前值 37.5 萬

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

阿里巴巴週四在港股大跌 5.54%，寫上市以來新低紀錄，由於北京持續推出新的監管政策，中國科技行業巨頭股價一路下挫。

之前，中國表示，擬推出措施保護網約車駕駛員的權益，並加強直播行業的監管。

過去這一波整頓行動下，在全球上市的中資公司股票上個月市值蒸發了近 1 兆美元。阿里巴巴的股價今年迄今已下跌 29%，恆生指數的跌幅只略低於 7%。

這波拋售促使一些全球基金經理大賣手中的中國股票，其中包括知名投資者 Cathie Wood。事實上，一些投資者甚至從根本上認為不該配置中國資產。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 思科 (CSCO-US)

思科週三盤後公布會計年度第四季獲利優於分析師預期，但因公司預期下一財年的上半年依舊面臨供應和成本問題。

在該公司發佈的最新財報中，公司 EPS 為 84 美分，總營收 131.3 億美元，年增 8%，均略高於分析師預期。

思科執行長 Chuck Robbins 在電話會議上表示，「展望未來，我們預期至少下一財年的上半年仍須面對供應挑戰和成本衝擊，且可能延續至下半年。」今年 5 月，思科曾表示至少到 2021 年底都必須面對供應限制。

csco 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Robinhood(HOOD-US)

線上交易平台 Robinhood 週三盤後公布 2021 會計年度第二季財報，加密貨幣交易熱絡帶動營收猛增逾一倍，但警告加密貨幣交易放緩恐影響第三季業績。

財報顯示，受益於加密貨幣交易大幅增長，Robinhood 第二季營收 5.65 億美元，較去年同期的 2.44 億美元升逾 131%。

展望第三季，Robinhood 表示，預計受到淡季影響、加密貨幣交易活動減少，營收可能下滑，新的用戶數也將遠低於第一季。

Elazar Advisors 分析師 Chaim Siegel 表示，早在 3 個月前就料到 Robinhood 在 9 月會受到淡季影響，現在確實看到這種跡象，對本季前景更加擔憂。