特斯拉「AI日」恐怕雷聲大雨點小？馬斯克將面臨投資人尖銳提問

特斯拉「人工智慧日」(AI Day) 將在美西當地周四 (19 日) 下午 5 點登場，執行長馬斯克預料將說明 AI 系統進展，藉此大舉招募 AI 人才來推動自駕技術，但特斯拉的駕駛系統最近捲入調查，馬斯克可能面臨投資人尖銳的提問。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周一對特斯拉的 Autopilot 自動駕駛輔助系統展開正式調查。兩名參議員周三則呼籲美國貿易委員會 (FTC) 調查該公司的全自動駕駛 (FSD) 和 Autopilot，主張特斯拉以完全自動駕駛大肆宣傳，誤導消費者並危害公眾。

馬斯克曾在 2019 年 4 月的「AI 日」上誇口，到了 2020 年年中，特斯拉將擁有超過 100 萬輛的自駕車，讓人類駕駛開車時可以睡覺。然而此事直到今日都無法實現，馬斯克並在最近幾個月改變有關 FSD 的說法，表示特斯拉的車子「還無法全自動駕駛」。

創投機構 Loup Ventures 的 Gene Munster 說：「投資人的期待已經大幅降低... 特斯拉將面臨一些棘手的問題，像是安全調查進行得如何？未來如何行銷 FSD？我認為，投資人將不會記得這場活動的實質內容，最後淪為一場科技人的派對。」

特斯拉預料將在活動中進一步說明名為「道場」(Dojo) 的運算系統，這是一套處理特斯拉汽車行駛過程大量影像資訊的軟體。馬斯克曾說，「道場」將使用特斯拉自家晶片和架構。

高盛則預測，特斯拉將在會議中討論太陽能 / 儲能軟體、以及工廠先進製程的 AI 應用。

雷聲大雨點小？AI 日恐淪為徵才大會

Gerber Kawasaki 基金執行長 Ross Gerber 說，特斯拉正與 Google 等大科技公司搶奪人才：「AI 日其實是特斯拉的徵才日，並不是哪台車子的行銷活動。」

馬斯克在這類發表會中的言論，經常落得「雷聲大雨點小」的下場。去年 9 月，他宣布將自行生產電池，在三年內把特斯拉電動車價格降到 2.5 萬美元，但之後特斯拉卻停止生產原本預定使用該款電池的 Model S Plaid+。

受美國當局調查消息影響，特斯拉股價在周一和周二共跌約 7%，但周三反彈 3.5%，終場以每股 688.99 美元作收。今年以來，特斯拉一共下跌約 6%，而標普 500 和道瓊同期各漲 18% 和 15%。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，AI 日對特斯拉股價是重要事件，他給予該股「買進」投資建議評等，目標價為 1,000 美元，主要看好其在自駕技術方面的領先優勢。