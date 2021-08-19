高盛下修美國今年GDP成長預測至6% Delta病毒衝擊大於預期

高盛集團經濟學家周三 (18 日) 把美國今年的經濟成長率預測由 6.4% 調降至 6%，理由是 Delta 病毒帶來的衝擊比預期嚴重，並且可能使供應鏈中斷和通膨居高不下的情況延續。

高盛的最新預測值低於彭博調查中位數 6.2%。不過高盛也略為調升對美國明年的經濟成長率預測，從 4.4% 提高到 4.5%。

David Mericle 在內的高盛經濟學家表示：「Delta 病毒對經濟成長和通膨的衝擊，被證實比我們料想的更大。Delta 變異株和其他干擾因素，可能使得原本隨著供應鏈瓶頸而漲價的耐久財，在接下來到年底這段期間，價格可能進一步上漲。」

高盛團隊預測，外出用餐、旅遊和一些服務的支出可能下滑，目前的數據顯示餐廳預訂、航空旅遊等活動都減緩。

高盛預測 8 月消費者支出將減少 1%，供應鏈瓶頸將干擾企業一段時間，並迫使業者調漲價格。通膨可能進一步升溫，高盛對美國今年底的核心個人消費支出 (PCE) 通膨率預測值提高到 3.75%。

美國本周公布 7 月零售銷售較前一個月銳減 1.1%，降幅超越市場預期的 0.3%。此數據反映實體店面、餐廳和線上消費，儘管和疫情爆發前相比仍呈現大幅成長。