美國Q2 GDP年增6.5% 遠遜預期

美國商務部經濟分析局 (BEA) 週四 (29 日) 公布，今年第 2 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值報 6.5%，僅略高於 Q1 修訂值的 6.3%，且大大低於市場預期的 8.5%。

美國 Q2 GDP 初值與上季相當 (圖：Zerohedge)

按組成項目來看，Q2 GDP 增長多半反映消費者支出、商業投資、出口，以及州和地方政府支出增長，部分遭受庫存、房產投資與聯邦政府支出下滑所抵銷。

其中，個人消費支出物價指數 (Personal Consumption Expenditure Price Index,PCE) 年增 11.8%，高於前值的 11.4%，且遠高於預期的 10.5％。儲蓄率自上季的 20.8%，降至 10.9%，顯示消費者支出依舊強勁。

與此同時，企業仍在努力跟上積壓需求的增長步伐，帶動物價飆升，並侵蝕薪資增幅，不含食品和能源成本的核心 PCE 物價指數 Q2 年增 6.1%，增幅為 1983 年以來最大。

關於其他項目，固定投資在 Q2 僅小幅增加 0.57%，遠低於前值的 2.25%，民間庫存則下滑 1.13%，前值為增長 2.62%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 認為，好消息在於經濟已超越疫情前水平，但隨著財政刺激影響消散、物價飆升削弱購買力，加上 Delta 病毒肆虐南方城市，預計下半年 GDP 年化增率將放緩至 3.5%。