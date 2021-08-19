〈台股盤中〉反彈曇花一現 權值股帶頭殺盤重挫逾300點 失守16500點

聯準會釋出縮表訊號，打擊美股翻黑，台股也難逃跌勢，今 (19) 日開低走低，電子、金融、傳產全盤皆墨，僅剩航運獨木難撐，拖累盤中一度重挫逾 300 點，低點失守 16500 點，預估成交量仍逾 4000 億元。

台股反彈行情曇花一現，今日受美股四大指數收黑拖累，加上少了權王台積電 (2330-TW) 支撐，金融、傳產也遭資金提款，大盤開盤開低後一路下挫，盤中指數重挫逾 200 點後，一路下挫，低點甚至失守 16500 點關卡。

權王台積電盤中下跌 1.5%，股價低點下探至 565 元，半導體族群包括誠創 (3536-TW)、晶豪科 (3006-TW)、華泰 (2329-TW)、天鈺 (4961-TW)、京元電 (2449-TW)、敦泰 (3545-TW) 等同步下挫。

金融族群也成資金提款對象，指標個股國泰金 (2882-TW) 平盤下整理，富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、彰銀 (2801-TW)、上海商銀 (5876-TW) 也遭賣壓襲擊，盤中跌幅逾 1%，賣壓相對沉重。

人氣族群航運，盤中由紅翻黑，但部分個股包括中航 (2612-TW) 盤中逆勢強漲直奔漲停關門，台航 (2617-TW)、建新國際 (8367-TW)、四維航 (5608-TW) 盤中也在買盤追捧下，帶動股價翻揚；然貨櫃三雄的陽明 (2609-TW) 盤中下挫 2%，長榮 (2603-TW) 與萬海 (2615-TW) 股價相對疲弱，平盤下游移。

整體而言，聯準會鷹派立場，導致資金買盤縮手，加上大盤缺乏主流表態，拖累大盤持續翻弱整理，在築底態勢尚未明朗前，勿貿然搶進短線反彈。