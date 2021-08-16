當沖降稅傳「有條件」延長 財金部會拚月底前定案

當沖降稅即將在今 (2021) 年 12 月 31 日落日，對於當沖降稅是否繼續延長，市場雜音不斷，據悉財金兩大部會對於繼續延長已有初步共識，但在穩定股市穩定財政紀律等考量下，較有可能傾向有條件的延長，預計 8 月底前定案，以期 9 月立院新會期前送審。

為拉抬股市動能，2017 年 4 月 28 日起將當沖交易的證交稅，從千分之 3 砍半降至千分之 1.5，原本為期一年至 2018 年 4 月 27 日落日，隨後二度延長至 2021 年 12 月 31 日，隨著當沖降稅今年底即將落日，是否繼續延長再度成為市場熱議話題。

隨著台股多頭氣盛，大盤指數一度飆升至「萬八」歷史新高後，當沖交易量也節節攀升，當沖占整體交易比重也竄升至 6 成，進而推升交易量水漲船高，證交稅也跟受惠。

在當沖挹注下，大盤成交量續創新高，7 月的證交稅實徵淨額達 341 億元，較去年同期增加 165 億元、增幅達 93.7%，創下連續 22 個月正成長紀錄，累計前七月證交稅收共 1708 億元，也比去年同期大增 1.2 倍。

當沖交易熱也引發市場批評，認為當沖投機性質高，也容易造成個股波動加劇，而政府祭出稅制優惠，甚至持續延長無疑是鼓勵投資人炒短，對於長期持有的投資人而言也不公平。

據了解，對於金管會主張的延長當沖降稅，財政部原則上同意，但至於是否比照既有的條件，稅率維持千分之 1.5，以及一口氣延長為 5 年則認為還有討論空間，兩大部會預計近期內開會尋求共識，希望能趕在立法院下會期送審。

