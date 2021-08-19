中國國資委聚焦戰略新產業 設立新央企

周四 (19 日) 陸媒報導指出，中國國資委表示要把科技創新擺在更明顯的位置，推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系，針對工業母機、高階晶片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術開發。積極推動國有資本佈局改良和結構調整，聚焦戰略性新興產業，適時籌組新的中央企業集團。

另一方面，中國國資委提到實施為期三年的國企改革政策，推動中央企業三項制度改革、深化國有資本投資、營運公司試點、推進經理層成員任期制和契約化管理等方面，確保今年年底達成三年任務的 70%。

此外，統籌執行碳達峰、碳中和工作，明確中央企業實現碳達峰、碳中和的路徑方式，加速發展節能環保產業，推廣應用減污降碳技術，深入推動綠色發展。

(圖片: AFP)

中國國資委也要求推動中央企業建立健全生產、經營等各類風險防範處置機制，使風險早發現、早預警、早處置。同時也將進一步加強對中央企業金融業務監管，加強融資擔保管理，嚴守財政紀律，確保不發生重大風險。

中國國資委同時公布中央企業業績，1-7 月份央企總純益達人民幣 1.2 兆元，年增 112.4%，兩年平均增長 21.3%，總營收人民幣 20 兆元，年增 27.4%，兩年平均增長 8.8%。

