企業永續發展協會理監事改選 華碩施崇棠新任理事長

中華民國企業永續發展協會 (BCSD Taiwan) 進行年度會員大會暨第九屆理監事改選，經新任理監事會成員推舉，第九屆理事長將由華碩 (2357-TW) 董事長施崇棠新任，協會指出，希望借重華碩永續策略與行動經驗，加速台灣企業與國際永續準則接軌。

協會表示，去年以來新冠疫情重塑人類工作與生活樣貌，極端氣候也突顯落實永續發展急迫性，希望借重施崇棠獨到企業實務經驗與前瞻洞見，進一步強化理事會功能，並共同規劃中長期策略藍圖，同時借重華碩數據化衡量、科技化管理策略型永續經驗。

協會進一步指出，身為世界永續發展協會 (WBCSD) 在台唯一全球聯盟夥伴，將持續協助台灣企業發展永續策略，並導入國際準則與相關議題應用工具，2021-2023 年協會重點項目，將聚焦氣候行動、永續金融、自然資本衡量、循環性衡量指標。

協會也感謝前理事長黃呈琮持續致力國際永續報告準則推行、強化國際合作連結，包括發表整合性報導架構 (IR) 正體中文版、GRI 準則正體中文版、成為 GRI 全球永續準則委員會 (GSSB) 成員、與國際氣候組織 The Climate Group (TCG) 簽訂合作備忘錄等。

另一方面，華碩也持續推動自身永續發展，已宣示 2030 年台灣營運將 100% 使用再生能源 (RE)，全球營運也力拚 2030 年前至少達到 60% 使用再生能源，2035 年則達到 100%，同時針對供應鏈在 2025 年關鍵供應商碳排放強度減少 30%，意即每年減少約 6% 的碳排。