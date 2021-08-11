〈華碩法說〉Q3筆電出貨看增15-20% 營收可望站上1300億元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日召開法說，展望下半年，華碩認為，料況持續吃緊，缺口仍達 3 成，需求大於供給，估本季筆電出貨量將保持成長，季增 15-20%、年增 10%，零組件與周邊產品出貨則將季減 5-10%，但對比去年仍年增 10%，法人估，華碩第三季品牌營收可望季增約 7-8%，站上 1300 億元。

華碩共同執行長胡書賓表示，供應鏈缺料延續一年，至今仍是 Happy Headache (快樂的頭痛問題)，第三季整體需求續強，第四季能見度也高，將持續與上游供應鏈緊密合作，評估零組件缺口仍達 20-30%，並至少延續至年底。

針對料況應對，胡書賓指出，產業維持得料得產能得天下的趨勢，華碩在上個月也與供應鏈夥伴初步談妥今年第四季、明年全年的物料需求。

需求方面，胡書賓正向看待下半年、明年營運，認為新數位生活，包含遠距學習、遠距工作、混合工作型態都已是不可逆的新常態，個人電腦也將成為剛性需求，支撐產業發展，華碩將持續以優於市場平均成長作為目標。

法人也關注通路庫存水準，胡書賓表示，目前全球通路庫存除美國市場，都已經回到疫情前水準，其餘市場通路庫存仍不及過往 10-12 周正常庫存一半，因此仍看好需求。

近期市場對 Chromebook 需求出現雜音，胡書賓表示，Chromebook 在過去兩年受惠在家學習需求成長性大，下半年在主要國家需求滿足下，動能確實放緩，預期明年包含東南亞、印度、台灣等地區，在數位學習、雙語國家政策推動下，可望刺激相關需求回溫。