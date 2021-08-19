內需轉強 電商看好開學季、中秋採購和服飾換季商機

國內電商平台日前公布 7 月營收，多較 6 月衰退或持平，不過，時序逐漸進入電商旺季，網路女裝業者友銓 (5321-TW) 最新指出，服飾產業將進入換季期，看好服飾、配件等消費品市場有望轉強，而創業家 (8477-TW) 也指出，開學季、中秋採購潮湧現，有助再次推升網購買氣。

友銓近年來陸續購併多家電商或網紅品牌公司，電商事業占整體營收比重已超過 70%，友銓認為，在國內疫情逐步緩和的環境下，服飾、配件等消費品市場有望升溫，看好下半年電商服飾的營收表現，維持高檔無虞。

友銓進一步指出，將加大力道擴張事業版圖，以旗下現有的網紅、會員數和電商資源拓展非服飾類的商品，如彩妝、居家用品和生活美學商品等，並藉由資料蒐集和數據分析達到更好的行銷效果。

創業家上半年呈虧損狀態，不過，第二季疫情帶動電商需求下，單季轉盈。

創業家指出，近日隨著疫情逐漸趨緩，用戶在電商的消費力道轉平，不過，開學相關用品和中秋禮盒搜尋量近日逐漸攀升，旗下生活市集瞄準周邊商機，已推出開學防疫季專區、網羅多款知名伴手禮盒的中秋名店大賞專區，增添第三季營運動能。

創業家強調，仍將持續進行一站式資源整合，降低廠商上架難度和商品流動成本，並提供消費者更多的品項廣度，為第四季傳統旺季做準備，樂觀看待下半年將顯現資源整合效益，營運績效逐漸回穩。