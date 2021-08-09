台灣大進軍東南亞 投資越南電商TIKI

台灣大 (3045-TW) 今 (9) 日表示，參與越南最大本土電子商務集團 TIKI 的 E 輪融資，且雙方已完成簽約，此投資案將協助台灣大與同集團的電商平台 MOMO，前進大東南亞市場，未來有將在銷售、物流等多方面發揮合作綜效。

台灣大近年積極投資電子商務，繼富邦媒 (8454-TW)MOMO 購物後，上 (7) 月董事會決議，增資旗下台灣大新創開發共 5.7 億元，新創開發並取得 TIKI 2.7% 股權，將營運觸角延伸至大東南亞地區。

總經理林之晨表示，與 TIKI 策略合作，是台灣大在越南的第一筆投資，也是確保台灣大在越南等大東南亞市場戰略地位的重要一步，符合集團策略發展方向，將可協助台灣大與集團的 momo 發掘潛在合作夥伴，進入越南與東南亞市場，打造全新的成長引擎，尋求台灣以外新的增長機會，朝向轉型為大東南區域科技網路公司的目標邁進。

台灣大指出，TIKI 擁有完整的 B2C 倉儲物流體系，在胡志明市與河內兩大城市具有優勢，受惠越南經濟與電子商務市場強勁增長，加上物流與客戶服務推升客戶忠誠度，以及業務範圍持續擴張，預期 TIKI 將更進一步成長。

TIKI 是越南大型的本土電商，有「越南亞馬遜」之稱，最早是以賣書起家，現在已經逐漸發展成全面性電商平台。TIKI 主力是 B2C 商業模式，並已布建完整強大的物流基礎設施，在越南網購平台中，客戶對 TIKI 的信賴度、快速發貨、客戶服務等項目的滿意度皆居於領先地位。

台灣大表示，與各國夥伴合作，將台灣大打造成大東南亞地區的科技電信公司。台灣大與集團的 momo 在 B2C 共同合作打造智慧物流車隊、智慧倉儲自動化系統等，有望助 TIKI 進一步成長，也能讓台灣大站穩前進大東南亞市場的腳步，預期雙方未來有機會在銷售、物流等多方面發揮合作綜效。

台灣大看好大東南亞市場，區域間的人口紅利、經濟成長與產業滲透率等，都是未來發展契機，以長期獲利的策略投資，從核心業務出發，符合集團發展專注電商、物流、寬頻與 5G 創新應用等投資標的，期望與更多合作夥伴攜手，打造大東南亞區的科技新創生態圈。