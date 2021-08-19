疫情後亞洲升息首例 斯里蘭卡央行上調利率2碼

斯里蘭卡央行 (CBSL) 周四 (19 日) 宣布升息，成為自疫情以來亞洲第一個升息的銀行，目標是應對通膨及過高的進口，這是本國貨幣盧比今年大跌 8% 的重要原因。

央行宣布，將基準的存款與放款利率分別上調 50 個基點，至 5.00% 和 6.00%。同時，自 9 月 1 日起，法定準備金率將提高 200 個基點至 4%。

斯國央行聲明，做出這些決定是為了解決經濟外部部門的失衡問題，並在經濟成長前景改善的情況下，預先防止中期出現過度通膨的壓力。

央行表示，斯里蘭卡經濟在 2020 年疫情打擊後，已經逐步回復，今年第 2 季有望創下更高的成長率，這部分得利於基數效應。但他們警告，由於疫情可能再次升溫，下半年經濟可能疲軟。

央行稱，現有指標和預測表明，2021 年實體經濟將增長 5% 以上，這一態勢有望在中期內持續下去。

斯里蘭卡正面臨通膨壓力，最新數據顯示，其最大城市可倫坡 7 月的消費者物價指數上漲 5.7%，6 月為 5.2%，而 6 月份全國的 CPI 達 6.1%。

與此同時，央行指出，疫情後的刺激措施導致低成本信貸，造成進口持續增加，今年上半年貿易逆差繼續擴大。