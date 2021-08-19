台股摜破16400點 外資狂殺500億元 三大法人賣超547.87億元

台股反彈一天後，多頭承接意願不高，今 (19) 日空軍伺機而動，電子股狂洩，金融、傳產倒成一片，午盤後跌勢逐漸擴大，終場大盤崩跌 450 點，收在 16375 點，創 3 個月以來的最大跌點，外資狂殺超過 500 億元，三大法人合計賣超 547.87 億元。

加權指數成交值達 4300 億元之上。觀察內外資籌碼變動情形，外資持續賣超 501.43 億元；投信持續買超 9.4 億元；自營商轉為賣超 55.79 億元，三大法人合計買超 547.87 億元。

美國科技股走軟，電子族群殺聲隆隆，台積電重挫 2.6%，終場收在全場最低 559 元，市值下滑至 14.49 兆元；聯電大跌 4.5%，聯發科、日月光投控、瑞昱、聯詠及鴻海等，跌勢也相當重；面板雙虎開低走低，下跌 4-5%。

國巨受電阻降價傳聞衝擊，崩跌逾 9%，收在全場最低 450 元，創波段新低，被動元件全面倒地，華新科股價重挫逾 6.8%，收 177 元，為去年 11 月初以來新低，泛國巨集團的凱美、奇力新也大跌超過 7%。

航運股方面，由於 BDI 指數 18 日上漲近 5%，激勵散裝股走強，中航強勢攻上漲停價 74.3 元，台航漲停打開，漲幅收斂至 3% 左右，但新興、裕民不敵賣壓翻黑下挫；昨天亮燈漲停的貨櫃三雄，今天盤中紛紛跳水，大跌逾半根停板。

其他傳產方面，鋼鐵族群遭到狙擊，中鋼領跌下挫 4.6%，收 35.3 元，中鴻、春雨、燁興、高興昌、聚亨、千興等均重挫逾半根停板；造紙股受惠中國廢紙報價上漲，早盤表現強勢，但大盤出現失望性賣壓，造紙類股也無力撐盤，永豐餘、華紙終場下跌 3-4%。