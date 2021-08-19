〈焦點股〉被動元件族群殺聲隆隆 國巨重挫逾9%

半導體缺料難解，影響終端需求，市場傳出，國巨 (2327-TW) 將針對大中華區通路調降標準型晶片電阻價格 10-15%，儘管國巨不評論傳聞，強調訂單穩定、營運正向，但今 (19) 日股價應聲重挫逾 9%，創波段新低，被動元件族群倒成一片，華新科 (2492-TW)、大毅 (2478-TW)、凱美 (2375-TW) 等大跌逾半根停板。

受到美國科技股下挫影響，台股今天盤中重摔逾 400 點，摜破 16400 點關卡，電子權值股賣壓沉重，國巨領跌被動元件族群，最低來到 450 元，逼近跌停價，為今年 5 月中旬以來的新低價。

對於電阻降價消息，國巨表示，不評論市場傳聞，強調訂單穩定且營運正向，不過，仍引發投資人憂慮，擔心被動元件產業下半年是否出現旺季不旺的情況。

被動元件族群全面倒地，華新科股價重挫逾 6%，最低跌至 178 元，幾乎快把今年漲幅回吐，泛國巨集團的凱美、奇力新盤中也大跌超過 7%，其他包括大毅、禾伸堂、興勤、華容、信昌電等，也都有超過 4% 的跌幅。

國巨 7 月營收 97.71 億元，月增 2.8%、年增 39.4%，續寫 34 個月新高；前 7 月營收 612.4 億元，年增 100.8%。

華新科受惠產能利用率提升，7 月營收 38.63 億元，月增 3.6%，年增 17.8%；前 7 月營收 259.75 億元，年增 40.4%。