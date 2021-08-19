台股基金適合納入退休規劃 掌握兩關鍵效益更彰顯

台股在過去一年繳出亮麗成績單，今年走勢波動變大，還能不能進場佈局？台股基金適合做為退休規劃的投資標的嗎？「鉅亨買基金」認為，儘管新冠疫情在去年三月大爆發，台灣出口訂單年增率卻創下連 16 紅的佳績，且隨著中美對抗意識升高，台灣更有機會持續融入美國新的供應鏈，受壓抑的內需市場隨著三級警戒降級也可望逐步回溫，皆有利台股後續表現。另外台股近十年的報酬表現一路走高，因此不只拉回可以進場佈局台股，台股基金更是退休理財的優質配備。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，過去一年台股表現傲視全球，許多人都選擇自己選股操作，但由於類股輪動快速，投資人若一時反應不及，績效往往不盡人意，到頭來會發現也許投資指數比選擇個股好。不過，根據投信投顧公會委託台大教授截至 7 月底的評比資料，會驚覺台股基金平均報酬表現更勝台股指數。以三年、五年、十年來看，台股基金平均報酬率分別為 75%、143% 及 200%，超越台股指數的 56%、92% 及 100%，而且是時間越長差距越大，台股基金的優勢更明顯。因此，台股基金相當適合納入需要長時間規劃及投資的退休準備。

除了將台股納入退休理財，張榮仁認為還有兩大關鍵影響退休財富的準備效率，一個是採取單筆加定期定額方式能加快累積財富，另一個則是透過資產配置方法分散長期投資風險。張榮仁指出，如果每月定期定額 1 萬元，以平均報酬率 6% 計算，投資 10 年後可累積到 162 萬元，但如果在一開始就結合一筆單筆 10 萬的單筆投資，10 年後累積的財富則會接近 180 萬元，投資時間越長效益越明顯。另外，國內一般的退休理財多以單一基金做為標的，不過，隨著景氣循環變化，有股有債的投資組合往往比單一股票基金或債券基金，分散風險能力更佳，表現自然也較優。

鉅亨買基金推出的「好日子」退休理財專案，除了將台股納入投資組合外，內建的單筆加定期定額機制，可以有紀律的持續投入，在退休財務規劃上更省力。「鉅亨好日子」的投資組合機制，同時將股債都納入投資組合，也從各資產中選出精選基金，除了降低單一資產的風險外，也節省挑選基金的心力，更有利長期投資。

「鉅亨買基金」目前正推出優惠方案，投資人在 2021 年 12 月底前申購「鉅亨好日子」投資組合，不僅單筆及定時定額皆享零手續費，2022 年 6 月底前定期定額未停扣且成功扣款，就能享好日子專案定期定額終身 0 手續費的優惠。

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料，資料日期: 2021/7/31。台股基金為投資國內股票基金，台股指數為台灣加權指數。

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