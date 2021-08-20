【統一投信】美貨幣政策不確定引發股市動盪 逢低布局高成長股

統一 FANG+ETF(00757) 小資神隊友 50 元打包兆元科技巨頭

美國聯準會 (Fed) 公布上月會議紀錄，多數官員認為今年可能縮減購債，但對退場時間點仍有歧見，不確定性引發美股動盪。統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，市場預估聯準會公布縮減購債時程表的時機，可能在 8/26～8/28 傑克遜洞全球央行年會或 9/21~9/22 的 FOMC 會議，沒公布前，市場會隨著消息上下，不易有噴出行情。即使縮減購債，市場現金存量仍在高檔，企業獲利持續成長，股市只是漲多拉回並非轉空，可把握逢低布局機會，優先選擇高成長股。

美股企業持續公布財報，輝達、特斯拉、谷歌、臉書、蘋果等科技巨頭獲利多優於預期，根據彭博主要美股指數每股盈餘成長數據計算，2021 年至 2023 年這三年的年均複合成長率，由科技巨頭組成的尖牙指數 33.94% 居冠，其次為費城半導體指數 31.55%、標普 500 指數 24.97%、那斯達克 100 指數 24.34%、道瓊指數 19.95%。

股市短期易受各種因素波動，但長期是跟隨經濟及企業獲利成長向上，基本面與股價走勢步調不一，但方向一致。台灣投資人不妨把握回檔機會，透過追蹤尖牙指數的統一 FANG+ETF(00757) 布局獲利成長最強勁的成長股，小資族也可透過零股交易，每股新台幣 50 元有找，就可打包上兆美元市值的科技巨頭。

針對市場擔心的資金面，袁永騰指出，聯準會若開始縮減購債，是因為經濟穩健回溫，不需要再每月大量注資來無限擴張資產負債表，並非縮減資產負債表，市場現金存量一樣維持在高檔，而且，隨著企業營運向上、擴張資本支出，以及拜登政府推動大投資計畫，可能帶動貨幣乘數增加，在現有基數上持續創造貨幣寬鬆環境。由於庫存還在相對低檔，消費持續緩步增加，現階段股市表現只是針對貨幣政策調整進入整理，並且伺機尋找下一個投資標的。

投資美股比台股更簡單，只要掌握八字訣「創新科技，高速成長」。從全球企業市值就可看出，排名前六大、市值逾兆美元企業，除了沙烏地阿拉伯國家石油公司之外，其他五檔都是美股科技巨頭。統一 FANG+ETF（00757）成份股聚焦十大美股頂尖科技巨頭，有四檔成份股市值逾兆美元，包括蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書，另外像是特斯拉市值 6,902 億美元排名全球第 7，輝達 4,745 億美元排名全球第 12。

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