長線投資者囤幣態度積極

文．謝晨彥

美國政府開始正視加密貨幣的監管問題，不過法規制定的時間表仍未定。但產業發展並不會停下腳步等法規準備好，而是邊發展邊和法規磨合。根據全球勞動市場研究團隊 Indeed Hiring Lab 的報告顯示，加密貨幣職缺招募，較去年同期增長了一．一八倍，其中包含電商龍頭亞馬遜、零售業龍頭沃爾瑪等。繼國際支付平台 PayPal、VISA 之後，這些與民生消費高度相關的業者，也開始規畫將加密貨幣納入自己的支付系統，意味著加密貨幣的支付功能，未來將更進一步融入到人們的生活中。

正因為看好產業發展前景，巨鯨大戶才會如此有恃無恐。更利用第二季的修正增加手中的籌碼。從 Glassnode 的數據顯示，持有比特幣超過半年以上的錢包，從二○一八年以來幾乎沒有在市場上賣出。而這一輪修正中遭到拋售的，都是僅持有比特幣半年以內的錢包。這也凸顯長線投資者的囤幣態度相當積極，和二○一八年的集體拋售所引發的熊市有所不同，因此機構預期比特幣這一輪修正應已暫時告一段落。

觀察比特幣走勢，幣價反彈觸及到四萬八的上方型態頸線後，買盤力道便轉弱進入整理。目前幣價面臨四萬八至五萬的頸線，這是累積三個多月的套牢壓力，因此買盤想要突破並不容易。進一步從籌碼的層面來分析，比特幣期貨的未平倉部位，近一周的淨多單維持在一千八百多口，代表大戶的追價態度開始趨緩。技術面上方壓力沉重，籌碼態度轉向中性，預期比特幣先在四萬四至四萬八的橫向區間整理，逐步消化套牢賣壓。

來源：《理財周刊》1095 期

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