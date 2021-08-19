【永豐期貨】反彈行情曇花一現 台股重挫450點收最低

期貨走勢

台指期週四下跌 457 點至 16328 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 47.4 點，電子期逆價差縮至 - 1.66 點，金融期逆價差擴至 - 6.14 點。現貨部分，三大法人賣超 547.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 731 口至 - 14867 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 3557 口至 - 23836 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3806 口至 - 11671 口。

週三聯準會 7 月會議紀要，提到減碼購債議題，暗示今年內行動，多數官員上月同意，在今年開始放緩購債步伐，道瓊下跌 1.08%，標普 500 下跌 1.07%，那指下跌 0.89%，費半下跌 1.47%。受美股大跌影響，台股今天受美股大跌影響開低，盤中電金傳類股全面無力，開低後一路向下，加權指數終場大跌 2.68%，收最低 16375.4 點，是近三個月新低，權值股來看，台積電下跌 2.61%，為 3 個月來新低，回測年線，聯發科則破 900 元關卡，收 888 元，聯電跌近半根停板，收 55.5 元，電子股無力撐盤。而昨日強勢的貨櫃三雄，今天全部回吐，其中陽明跌幅最重，重挫逾 7%，失守 10 日線及月線，整體來看台股連續多日下跌，加上美股也回落，今天低點下破昨天的反彈位置，賣壓仍重，大盤短期不排除再度向下回測年線，投資人不宜隨意接刀。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16700 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 降至 0.81。VIX 指數上漲 3.56 至 24.18。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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