英特爾架構日證實 台積電拿下3大製程訂單

週三 (18 日) 美國半導體巨頭英特爾舉辦「架構日」(Intel Architecture Day 2021)，介紹英特爾下一世代產品的架構計畫，並揭露與台積電在 7 奈米、6 奈米、5 奈米等先進製程的合作細節。

英特爾架構日揭曉了 Alder Lake 第 12 代 Core 處理器架構，使用 8 效能核心 (P-core) 與 8 效率核心 (E-core)，採用 Intel 7 製程工藝，計畫深化與微軟合作。

另外，英特爾還發布了次世代 Sapphire Rapids 伺服器處理器、Alchemist 繪圖晶片、Ponte Vecchio 繪圖晶片，以及首款以特殊應用晶片 (ASIC) 為基礎的 IPU。

英特爾架構日揭曉了 Alder Lake 第 12 代 Core 處理器架構 (圖片：英特爾)

Xe-HPG 架構 Alchemist 繪圖晶片以全新品牌「Intel Arc」推出，近似於 AMD 的 Radeon 與 NVIDIA 的 GeForce 的架構，將委由台積電用 6 奈米量產。

Xe-HPC 微架構的 Ponte Vecchio 繪圖晶片，為 HPC 和 AI 工作負載最佳化，其中 Xe Link IO 連結晶片採用台積電 7 奈米製程，運算晶片則採用台積電 5 奈米，基底晶片 Rambo Cache 則是使用 Intel 7 製程。

英特爾首席架構師 Raja Koduri 承認，英特爾在加速人工智慧軟體方面挑戰 Nvidia 已有多年。人工智慧軟體是近年來晶片業擴張的主力。在執行某些任務時，Ponte Vecchio 晶片的速度比 Nvidia 的產品更快。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 上漲 0.69%，暫報每股 52.56 美元。台積電 (TSM-US) 下跌 0.24%，暫報每股 110.18 美元。

微軟 (MSFT-US) 上漲 1.93%，暫報每股 296.43 美元。AMD (AMD-US) 上漲 0.77% 暫報每股 104.23 美元。Nvidia (NVDA-US) 大漲 4.97% 暫報每股 199.77 美元。