FTC與臉書槓到底 再提反壟斷訴訟

美國聯邦貿易委員會（FTC）周四（19 日）再次對臉書 (FB-US) 提起反壟斷訴訟，指控該公司收購 Instagram 與 WhatsApp 有損競爭並涉及反壟斷規定，並要求分拆臉書的媒體帝國。

FTC 先前曾對臉書提過一樣的反壟斷訴訟，但卻遭聯邦法院以缺乏明確證據為由駁回，讓臉書得以逃過分拆 Instagram 與 WhatsApp 的命運。不過當時審理此案的法官 James Boasberg 給了 FTC 再次提起訴訟的機會。

在 FTC 提交新訴訟不久後，臉書在推特上表示，公司正在審查該訴訟，很快會對此做出回應。不過臉書必須在 10 月 4 日前對 FTC 提出的新訴訟做出回應。

這次的訴狀長達 80 頁，和原訴狀的 53 頁相比增加許多細節，但核心訴求不變，包括指控臉書藉由收購 Instagram 與 WhatsApp 以擴大其壟斷勢力，以及阻止競爭對手使用其應用程式介面（API）。

臉書一名發言人表示：「遺憾的是，儘管法院缺乏證據並駁回該訴訟，但 FTC 仍選擇繼續這場毫無證據的訴訟。」發言人也說，臉書對 Instagram 與 WhatsApp 的收購在多年前已通過審查也獲批准，一切都合法。

FTC 以 3 比 2 的投票結果重新提出訴訟，值得注意的是，FTC 主席麗娜汗 (Lina Khan) 並未迴避投票。臉書不久前要求麗娜汗迴避調查，因為她過去發表的聲明都對科技業持批評態度，不過 FTC 在一份聲明中表示，該機構的法律顧問審查後，駁回該項請願。

FTC 的投票結果與民主黨的路線一致，麗娜汗與委員會中兩位民主黨人一起支持此案，不過共和黨委員則反對重新提起訴訟。

美國監管機構正加強對矽谷科技公司的審查，日前美國眾議院提出一項全面的反壟斷法案，可能禁止企業收購規模較小的競爭對手。