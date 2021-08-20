IHS Markit：晶片荒將使全球汽車產量減少多達710萬輛

IHS Markit 周四（19 日）表示，半導體短缺將導致今年全球汽車產量減少多達 710 萬輛，而疫情造成的供應鏈中斷將拖累該產業直到明年。

IHS 發布報告說，晶片短缺的情況要到明年第二季才會穩定下來，並在下半年開始恢復正常供應。IHS 對前景黯淡的預測進一步證實晶片荒遠未結束，而且該公司預測時，還沒有把豐田汽車減產 4 成的計畫納入。

IHS 分析師 Mark Fulthorpe 與 Phil Amsrud 在報告中寫道：「目前的情勢仍充滿挑戰。我們也看到其他負面影響，如馬來西亞因新冠疫情採取封鎖措施，影響當地許多晶片封測廠的營運。」

IHS 表示，東南亞地區的疫苗接種率低，感染率逐漸攀升，導致所有類型的半導體封測廠紛紛關閉。福特汽車 (F-US) 日前宣布，由於馬來西亞疫情造成半導體相關零組件短缺，將於下周暫停 F-150 皮卡生產。

豐田汽車採購主管 Kazunari Kumakura 說：「新冠病毒的傳播與封鎖政策影響我們在當地的供應商，特別是在東南亞。」

由於豐田汽車先前已儲備晶片，因此受到的干擾較少，該公司將 9 月減產歸因亞洲爆發變種病毒 Delta 感染。

IHS 目前預估，晶片荒將導致今年全球汽車產量減少 630 萬至 710 萬輛，其中不包括豐田汽車的減產。IHS 稱，僅僅在第三季，晶片荒就可能造成多達 210 萬輛車的損失。

不過 IHS 說，晶片短缺情形有望在明年第二季開始穩定，但供應要恢復正常恐怕還要等到下半年。

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