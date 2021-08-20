蘋果醫療保健業務受挫 HealthHabit部門面臨裁員

週四 (19 日) 蘋果醫療保健業務受挫，蘋果傳出正縮減其健康部門的一個關鍵專案 (即 HealthHabit 應用程式) 規模，50 多名員工面臨裁員危機。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 曾表示，該公司對人類的最大貢獻將在健康領域。

蘋果有意顛覆醫療健康領域，2016 年展開「Casper」的醫療計畫，買下總部 Apple Park 附近的診所，並有數百名工程師、科學家、醫生、設計師等組成的團隊，還研發了 HealthHabit 應用程式，將與診所相關的一些研究成果轉化為產品。

HealthHabit 被作為 Apple Health 部門的一個專案，有 50 多名員工於此專案中工作，負責監督蘋果自家員工的健康功能，然而，由於有關數據使用的問題，開發此項目已陷入停滯。

多位消息人士指出，蘋果正縮減 HealthHabit 規模，一些員工若在蘋果內部找不到其他職位的話，將面臨被解僱的風險。

儘管 HealthHabit 仍持續運作，只不過員工和功能將減少，但團隊規模較小，最終可能完全關閉該專案。

先前已傳出蘋果 (AAPL-US) 健康部門的業務重心已轉向其熟悉的領域，包括 Apple Watch 等設備的銷售。