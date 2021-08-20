〈能源盤後〉疫情延燒 原油大跌近3% 連6日走低至3個月低點

週四 (19 日) 交易，原油期貨價格連續第六日收低，已跌至 5 月以來最低點，係因 delta 變種新冠病毒擴散凸顯了市場對需求前景的擔憂，以及美元上漲。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 認為，原油連續 6 日走跌「似乎有些過頭了，但若想要停止，可能需要 OPEC + 給一些跡象，即 OPEC + 計畫暫緩放寬生產限制的跡象。」

「石油市場仍處於赤字狀態，WTI 原油跌破 60 美元的畫，將可能吸引大量長期多頭押注。原油可能已經接近底部，但能源交易者需要看到更一些關於全球經濟成長更正面的消息。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.77 美元或 2.7%，收每桶 63.69 美元。此期貨週五屆期。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.71 美元或 2.6%，收每桶 63.50 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.78 美元或 2.6%，收每桶 66.45 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油均創最近月契約自 5 月以來最低收盤價，且連續 6 日的跌勢也是自 2020 年 2 月 28 日以降最長跌勢。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，「除了對需求的擔憂，基礎金屬的明顯下滑和美元走強現在也正打壓價格。」

ICE 美元指數上升 0.5% 至 93.56，在突破 3 月高點後交易於去年 11 月以來的最高水準，不利於美元計價的大宗商品。

然而，在週三 Fed 公布 7 月會議記錄後，顯示大多數官員支持今年縮表後，股市和其他商品遭拋售，投資者奔向避險工具，美元漲勢似乎也是投資者避險行為的一部分。

一些分析師指出，在市場擔憂 delta 變種新冠病毒擴散，可能會衝擊經濟成長時，Fed 又邁向縮表，無疑雪上加霜。

美國 EIA 週三公布的數據顯示汽油需求下降，這點也可能籠罩市場。「雖然夏日駕駛季還有 3 週的時間，但需求狀況很清楚了，不會達到高度預期。」Fritsch 說。

美國新冠病例激增，這也讓未來幾週不太可能出現令人驚喜的正面意外，「因為許多人可能怕感染而選擇不旅行。」

美國週三公布新冠病例上升至 140893，較 2 週前增加 47%，每日死亡平均人數上升至 809 人，較 2 週前提高 97%，也是自 4 月初以來最高水準。

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1% ，收近每加侖 2.08 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 1.97 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.6%，收近每百萬 Btu 3.83 美元。

EIA 週四表示，上週 (8/13 止) 國內天然氣供應量增加 460 億立方英呎。根據標普全球普氏能源資訊的調查，分析師平均預期上週天然氣供應量增加 350 億立方英呎。

然而，EIA 表示，該數據包括對該週總量的調整，以考慮將一些天然氣庫存從基礎氣重新分類為工作氣。工作氣體是市場上可用的氣體量。該週隱含硫量是工作天然氣庫存增加了 420 億立方英呎。