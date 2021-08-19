〈能源盤後〉恐疫情衝擊需求 原油跌至5月以來最低

週三 (18 日) 交易，原油期貨價格創 5 月以來最低收盤價，儘管美官方數據顯示國內原油庫存上週下降超過 300 萬桶，但對新冠病毒衝擊能源需求的擔憂情緒仍令原油價格承壓。

EIA 週三公布，上週 (8/13 止) 美國原油庫存減少 320 萬桶，略多於分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存減少 310 萬桶。API 週二則公布，上週美國原油庫存下降 120 萬桶。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，EIA 數據顯示原油和蒸餾油庫存下降，汽油庫存小幅增加，「這應該是看漲的，因為這表明新冠病例數上升並未明顯影響美國石油需求。」

「該數據應該是短期內的價格支撐力，為 WTI 鋪設樓地板在 65 美元，以及往 70 美元邁進的壓力。但新冠疫情目前仍是『房間裡的大象』。」他說。 (按：明顯卻被集體視而不見、不做討論的事情)

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.13 美元或 1.7%，收每桶 65.46 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 80 美分或 1.2%，收每桶 68.23 美元。

道瓊市場數據表示，WTI 原油和 Brent 原油均創最前月契約自 5 月 21 日以來最低收盤價。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 在 EIA 發布數據前的報告表示，「投資者擔心，油價在上漲階段已經過高，因當時市場對需求返回常態時的樂觀情緒太高漲，但現在投資者被迫重新評估觀點，並意識到需求實際上有點疲軟。」

他指出，最近幾週石油庫存不及預期，之前庫存大量削減的趨勢停止了。

EIA 公布，上週汽油庫存增加 70 萬桶，但蒸餾油庫存下降 270 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期汽油庫存下降 230 萬桶、蒸餾油庫存增加 70 萬桶。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8% ，收近每加侖 2.15 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌約 0.7%，收每加侖 2.02 美元。

ClipperData 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，「在隱含需求激增的情況下，蒸餾油庫存下降向來可增加支撐原油庫存消化。」

根據 EIA 的數據，上週供應的蒸餾油燃料 (需求的指標) 自前一週的 370 萬桶 / 日上升到 430 萬桶 / 日。成品汽油供應量同期則自 940 萬桶 / 日下降至 930 萬桶 / 日。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週減少 100 萬桶，美國內原油總產量增加 10 萬桶，達 1140 萬桶 / 日。

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