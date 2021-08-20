〈貴金屬盤後〉美經濟數據正面 削弱避險買盤 黃金連3跌

週四 (19 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收低，係因美元走強，以及一些樂觀的經濟數據抑制了投資者對黃金的避險需求。

投資者也對 Fed 週三公布的會議記錄做出反應，該記錄顯示，眾多官員認同今年稍晚就可以開始削減寬鬆貨幣計畫。

Fed 於 7 月 27 日至 28 日召開會議，該會議記錄凸顯出越來越多人希望削減每月購債 1200 億美元公債和抵押貸款支撐證券的規模，這被視為可能不利於黃金，但也打壓股市看漲情緒，導致美股下滑，反對黃金提供一些支撐力。

匯豐銀行首席貴金屬分析師 Jim Steel 表示，會議記錄顯示大多數成員贊成提前縮表，但這個問題仍存在意見分歧，所以稍早金價漲勢並不明顯，且在觸及關鍵 1800 美元之前就停止了。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.30 美元或近 0.1%，收每盎司 1783.10 美元。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 21.7 美分或 0.9%，收每盎司近 23.21 美元。

黃金和白銀均連續第三日收低。

貴金屬走跌之際，美股漲跌互現，道指走低但 S&P 500 指數小幅上升。

黃金最初走高，但在美國請領失業救濟人數公布後下跌。8 月 14 日止的當週，美國請領失業救濟金人數減少 2.9 萬人，達 34.8 萬人，創 17 個月低點。但費城 Fed 公布，8 月份商業活動指數自前月的 21.9 下降至 19.4。

與此同時，delta 變種新冠病毒的高傳染力也對美股構成壓力，因為牛津大學研究發現，新冠病毒疫苗對 delta 的有效性會隨時間遞減。

黃金也因美元走強而下跌。ICE 美元指數上升 0.5% 至 93.56，在突破 3 月高點後交易於去年 11 月以來的最高水準，不利於美元計價的大宗商品。

ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 研究報告中寫道，「黃金夾在兩大力量之間，美元走強和避險需求兩兩抵銷。」

與此同時，10 年期公債殖利率下跌 3.2 個基點至 1.243%，凸顯避險買盤湧入，有利支撐不孳息的黃金價格。

Kinesis 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「1790 美元仍然是黃金的關鍵阻力區，若明顯突破此關卡，將會將黃金推回到先前 1790-1820 美元的交易區間。」

其他金屬商品

9 月交割的銅期貨價格下跌 1.9%，收近每磅 4.04 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌 2.5%，收每盎司 971.20 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格大跌 5.2%，收每磅 2297.90 美元。

「鈀金似乎已經不再受投資者青睞，但根據我們的供需模型，市場仍處於廣泛的生產 / 消費赤字下，這應該會支撐市場。」匯豐 Steel 說。